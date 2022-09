¿Qué puedo hacer estos días en A Coruña y su área metropolitana?

¡Hola! Se acaba una semana en la que hemos pasado por todas las estaciones del año, es A Coruña, o sea que qué os voy a contar. Sin embargo, eso no es motivo para que los planes se detengan ('Se chove que chova!') y menos en fin de semana, ¿no crees?

Unos días donde el relax llega y disfrutar de un concierto del Festival Tándem o tomar algo en el Jardín Cervezas Alhambra, en un entorno como el parque de Santa Margarita, se hace especial por el mero hecho de vivirlo. ¡Empezamos!

Música

Viernes

· 01.00 horas: Festival Tándem (Playa Club).

· 20.00 horas: DiversidArt (Garufa Club).

· 21.00 horas: 'Me cuesta tanto olvidarte' - Homenaje a Mecano (Palacio de la Ópera).

· 21.45 horas: Narci Rodríguez - 1er pase (Filloa Jazz Club).

· 22.30 horas: Bywater Call (Elas Son Artistas - Mardi Gras).

· 23.00 horas: Lit Killah & Cano (Muerde - Sala Pelícano).

· 23.00 horas: Narci Rodríguez - 2º pase (Filloa Jazz Club).

· 23.00 horas: BINo & Phoac/Bala & Lúa Mosquetera (Tándem - Filomatic).

Sábado

· 12.30 horas: Green T & Queidem (Festival Tándem - Mardi Gras).

· 13.00 horas: Adhara & Ritman (Festa do Mar - Mar de Mares - O Parrote).

· 19.00 horas: Tándem Fest (Garufa Club).

· 20.30 horas: Mayumaná: Currents (Palacio de la Ópera).

· 20.30 horas: Laura LaMontagne & PicoAmperio (Festa do Mar - Mar de Mares - O Parrote).

· 22.00 horas: Malú - Gira 'Mil batallas' (Coliseum).

· 22.00 horas: Al Límite (Sala Filomatic).

· 22.30 horas: Festival Tándem (Inn Club).

· 22.30 horas: Eco (Mardi Gras).

Domingo

· 12.30 horas: Sofía & Viuda (Festival Tándem - Mardi Gras).

· 13.00 horas: Os Viqueiras de Ordes (Festa do Mar - Mar de Mares - O Parrote).

· 19.00 horas: Tándem Fest (Garufa Club).

· 20.00 horas: Pan Sen Fron (Festa do Mar - Mar de Mares - O Parrote).

En familia

Sábado

· 17.30 horas: Sala Marilyn Monroe 'Los 4 músicos de Bremen' dentro del ciclo Animacción, en homenaje a Cruz Delgado.



Exposiciones

Viernes

· 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas: 'AI: More than Human' (Afundación).

· 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas: 'Nueva Babilonia', '40 años de Estilo Verino' y '...ma patrie, mon Finistère. Fragmentos da correspondencia Camus-Casares' (Fundación Luis Seoane).

· 10.00 a 20.00 horas: 'After the whale' (Museo de Bellas Artes).

Exposición Al More than Human | Quintana

Sábado

· 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas: 'AI: More than Human' (Afundación).

· 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas: 'Nueva Babilonia', '40 años de Estilo Verino' y '...ma patrie, mon Finistère. Fragmentos da correspondencia Camus-Casares' (Fundación Luis Seoane).

· 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas: 'After the whale' (Museo de Bellas Artes).

Domingo

· 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas: 'AI: More than Human' (Afundación).

· 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas: 'Nueva Babilonia', '40 años de Estilo Verino' y '...ma patrie, mon Finistère. Fragmentos da correspondencia Camus-Casares' (Fundación Luis Seoane).

· 10.00 a 14.00 horas: 'After the whale' (Museo de Bellas Artes).

Teatro

Sábado

· 20.30 horas: 1888. Señorita Julia (Teatro Rosalía de Castro).



Danza

Viernes

· 20.30 horas: TRC Danza. Figuras do Limiar (Teatro Rosalía).

Gastronomía

La Consentida Food & Soul abrió sus puertas en el año 2016 en el número 35 de la calle Alfredo Vicenti, asentado en lo que fue un taller de motocicletas, un lugar oscuro y en decadencia, con una ubicación excelente, muy cerca de la playa de Riazor.



¿Ya conoces este espacio? Si no es así, es un buen plan para conocerlo este fin de semana (o cualquier otro día que te apetezca), merece la pena.

Por su parte, el parque de Santa Margarita acoge la recta final del Jardín Cervezas Alhambra. Se trata de un espacio único, perfecto para disfrutar rodeado de naturaleza de diferentes actividades que te dejo a continuación:



Viernes

· 19.00 horas: Taller de bordado de la mano de la poeta Lúa Mosquetera.

· 20.30 horas: DJ Session con Rapariga DJ.

Sábado

· 13.00, 14.00 y 19.00 horas: Cata.

· 13.30 horas: DJ Session con DBL (aka Love In Stereo).

· 20.30 horas: DJ Session con Fatfish.

Domingo

· 19.30 y 20.30 horas: Cata.

· 13.30 horas: DJ Session con Viktor Flores.

· 19.00 horas: DJ Session con Fan-Te.

Jardín Cervezas Alhambra | Pedro Puig

Espectáculos



Viernes

· 20.00 horas: Sala Marilyn Monroe: 'Costa Brava, Lebanon' de Mounia Akl (Fórum Metropolitano).

· 20.00 horas: Sala Fernando Rey: película 'Kazoku wa tsuraiyo' de Yoji Yamada (Fórum Metropolitano).

Sábado

· 19.00 horas: 'O camiño do afiador' con el mago Teto. (Forumáxico - Fórum Metropolitano).

· 20.00 horas: Sala Marilyn Monroe: 'Costa Brava, Lebanon' de Mounia Akl (Fórum Metropolitano).

· 17.30 y 20.00 horas: Sala Fernando Rey: película 'Kazoku wa tsuraiyo' de Yoji Yamada (Fórum Metropolitano).

Aire libre

Ejercicio en diversos escenarios de la ciudad, gratuito y abierto a todo el público.

Viernes

· 10.00 - 11.00 horas: Yoga (Mirador del Matadero), Tai Chi (Barrio de las Flores), Gimnasia aeróbica (Playa de Riazor) y Zumba (Plaza Elíptica).

· 11.30 - 12.30 horas: Tai Chi (Parque de Vioño), Mayores en Forma (Plaza de los Marineros), Zumba (Playa de Riazor) y Pilates (Mirador del Matadero).

· 18.00 - 19.00 horas: Gimnasia aeróbica (Playa de Riazor), Zumba (Mirador del Matadero) y Pilates (Playa de Oza).

· 19.30 - 20.30 horas: Pilates (Parque Europa).

· 20.00 - 21.00 horas: Gimnasia aeróbica (Plaza de Salvador de Madariaga - Ventorrillo).

Domingo

· 11.00 - 12.30 horas: Yincana sobre patines (Salida desde la plaza de María Pita).

Formación



Ya está abierta la convocatoria de matrícula de los talleres del primer cuatrimestre de la UDC para el presente curso. Danzas urbanas se mezclan con nuevas tecnologías, pasando por teatro o iniciación a la fotografía.

Sábado

· 18.00 a 20.00 horas: Jornadas dirigidas a las nuevas personas usuarias de BiciCoruña (Obelisco).

· 16.30 horas: Taller: Tarjetas Anki (Asociación Acéfala). Se trata de un software gratuito y de código abierto diseñado para ayudar a los estudiantes en exámenes, idiomas o cualquier otra materia.





Domingo

· 11.00 a 13.00 horas: Jornadas dirigidas a las nuevas personas usuarias de BiciCoruña (Obelisco).

· 22.00 horas: Cinefórum (Asociación Acéfala).

Lunes

· 19.00 a 21.00 horas: Jornadas dirigidas a las nuevas personas usuarias de BiciCoruña (Obelisco).

Deportes

Viernes

Hockey

· 16.00 horas: 36 Torneo Hóckey Patíns - Festas do Rosario (CPR Santo Domingo).

Sábado

Hockey

· 09.30 horas: 36 Torneo Hóckey Patíns - Festas do Rosario (CPR Santo Domingo).

· 18.00 horas: Deportivo Liceo vs Garatge Plana Girona CH (Palacio de los Deportes).

· 21.00 horas: Deportivo Liceo vs Solideo PHC Sant (Complejo Deportivo Agra I).

Atletismo

· 10.00 horas: VII Winner Man A Coruña (Playa de Oza).



Fútbol sala

· 18.00 horas: Transricard Distrito Ventorrillo FS vs Ou Korreo Guitiriz FS (Polideportivo Municipal del Ventorrillo).

Balonmano

· 19.00 horas: Attica 21 Hotels Oar Coruña vs Balonmano Tejina La Laguna (Polideportivo Municipal San Francisco Javier).

Domingo

Hockey

· 09.00 horas: 36 Torneo Hóckey Patíns - Festas do Rosario (CPR Santo Domingo).

Ciclismo

· 10.30 horas: Día de la Bicicleta (Plaza de María Pita).

Piragüismo

· 11.00 horas: V Ocean Race Cidade da Coruña (Categoría junior en adelante - salida desde Riazor).

· 13.00 horas: V Ocean Race Cidade da Coruña (Categoría cadete - salida desde Oza).

Fútbol sala

· 12.00 horas: Viaxes Amarelle FSF vs La Boca Te Lía Futsal Alcantarilla (Polideportivo Municipal Sagrada Familia).

Fútbol

· 12.15 horas: Silva S.D. vs Atlético Arteixo (Campo Municipal de Fútbol Rodrigo García Vizoso).

· 19.00 horas: R.C. Deportivo vs Pontevedra C.F. (Estadio Abanca Riazor).

Área metropolitana

Viernes

· Abegondo (Bergondo): Presedo. Fiestas de la Saleta. Al atardecer gran churrascada amenizada por la verbena Ritmo joven.

· Arteixo: Santa Eufemia 2022. Misas solemnes (10.00, 11.00, 12.00 y 18.00 horas) y actuación Os Revenidos y disco móvil COC.

· Cambre: Bribes. Gran churrascada y verbena con el grupo Bomba y DJ Gus (a partir de las 20.00).

Sábado

· Abegondo (Bergondo): Presedo. Fiestas de la Saleta. Misa solemne (13.00) y sesión vermú y verbena con Reflejos.

· Arteixo: Santa Eufemia 2022. Gran sesión vermú con el Dúo D'Vicio (14.00), churrascada y sadiñada con los vinos de Bodegas Pampín (18.00) y Dúo D'Vicio y disco móvil Impacto con DJ Bermúdez (21.30).

· Cambre: Bribes. Misa solemne (13.30), sesión vermú y verbena a cargo del grupo Noche de estrellas.

· Coirós: IV Foliada en la Antigua Escuela de Queirís.

· Oza-Cesuras: Belén. Misa (13.00), sesión vermú a cargo del grupo Bahía y gran verbena, con doblete del grupo Bahía y el dúo Óbice Capital.

Domingo

· Abegondo (Bergondo). Presedo. Fiestas de la Saleta. Misa solemne (13.00) y sesión vermú y fin de fiesta con la Orquesta Tokio.

· Arteixo:

· Santa Eufemia 2022. Misa solemne (13.00), gran sesión vermú con el Dúo de Estrellas (14.00), paellada con los vinos de Bodegas Pampín (14.30) y segundo pase del Dúo de Estrellas.

· IV Xuntanza veciñal. Gran pulpada (13.30) y sesión vermú, baile toda la tarde, sorteos de jamones con D'Fiesta.

· Cambre: Bribes. Misa solemne (13.30), sesión vermú a cargo de dúo Calú.

· Oza-Cesuras: Belén. Misa (13.00) y sesión vermú a cargo Distrito 7.

Como ves, una semana más, hay un montón de propuestas para todos los gustos y para todos los bolsillos. La semana que viene, más (y si es posible, mejor). ¡Disfruta!

¿Quieres que #TuAgendaIdeal te llegue al correo? ¡Suscríbete y no te pierdas ningún plan!

Andrea Gestal