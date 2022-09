Música, deportes y fiestas, protagonistas de este fin de semana en A Coruña y su área metropolitana

¡Hola! ¿Cómo se presenta el fin de semana? ¿Algún plan en mente? Te dejo unas cuantas propuestas para disfrutar y desconectar. ¡Acompáñame!



Música

Viernes

· 10.00 horas: Contribuciones del jazz a la cultura de Galicia (Paraninfo de la Universidad).

· 20.00 horas: OSG dirigida por Alondra de la Parra (Palacio de la Ópera).

· 20.30 horas: María da Pontragha: historias & vinazos (Círculo de Artesanos).

· 21.00 horas: Nando Deibe y César de Centi (Cenas acústicas - Ayó Pasta Bar).

· 21.00 horas: Tsumuzi (Pio Pio Café Bar).

· 21.45 horas: Saxmacumba trío - Primer pase (Filloa Jazz Club).

· 22.00 horas: Pneura / Teseracto (Sala Filomatic).

· 22.00 horas: Vic Mirallas (Garufa Club).

· 22.00 horas: Le Suite Band: Girls Just Wanna Have Fun (Jazz 57 - Atlántico 57).

· 22.30 horas: Malc (Mardi Gras).

· 23.00 horas: Saxmacumba trío - Segundo pase (Filloa Jazz Club).

Sábado

· 11.00 horas: Contribuciones del jazz a la cultura de Galicia (Paraninfo de la Universidad).

· 20.30 horas: concierto de India Martínez (Palacio de la Ópera).

· 22.30 horas: The Silos (KM. C. EG - Mardi Gras).

Teatro

Viernes y sábado

· 20.30 horas: Obra de teatro 'Morte accidental dun anarquista', de Darío Fo, con versión Cándido Pazó (Teatro Rosalía).

Exposiciones

Viernes, sábado y domingo

· 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas: 'AI: More than Human' (Afundación).

· 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas: 'Nueva Babilonia' y '...ma patrie, mon Finistère. Fragmentos da correspondencia Camus-Casares' (Fundación Luis Seoane).

· 10.00 a 20.00 horas (viernes), 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas (sábado) y 10.00 a 14.00 horas (domingo): 'After the whale' (Museo de Bellas Artes).

Gastronomía

Aún con la emoción del Fórum Gastronómico en el cuerpo, hoy te voy a recomendar un nuevo proyecto que gira en torno a la hamburguesa: efímero.by.



Si este fin de semana te apetece otro tipo de comida, te propongo un lugar muy especial: Gloria Bendita, en Riazor, con una amplia variedad de carnes y pescados a la brasa, además de arroces marineros.





Espectáculos

Viernes

· 20.00 horas: Sala Marilyn Monroe: película 'Hva vil folk se' de Iram Haq (Fórum Metropolitano).

· 20.00 horas: Sala Fernando Rey: película 'Visión' de Naomi Kawase (Fórum Metropolitano).

· 21.00 horas: 'Technocracia' de Funboa Teatro (Fórum Metropolitano).

· 20.00 horas: "POI", de D'es Tro Teatre, dentro del ciclo ILUSIOOÓH!N 2022 (Ágora).

Sábado

· 20.00 horas: Sala Marilyn Monroe: 'Hva vil folk se' de Iram Haq (Fórum Metropolitano).

· 20.00 horas: Sala Fernando Rey: película 'Visión' de Naomi Kawase (Fórum Metropolitano).

Aire libre

Ejercicio en diversos escenarios de la ciudad, gratuito y abierto a todo el público.



Viernes

· 10.00 - 11.00 horas: Yoga (Mirador del Matadero), Tai Chi (Barrio de las Flores), Gimnasia aeróbica (Playa de Riazor) y Zumba (Plaza Elíptica).

· 11.30 - 12.30 horas: Tai Chi (Parque de Vioño), Mayores en Forma (Plaza de los Marineros), Zumba (Playa de Riazor) y Pilates (Mirador del Matadero).

· 18.00 - 19.00 horas: Gimnasia aeróbica (Playa de Riazor), Zumba (Mirador del Matadero) y Pilates (Playa de Oza).

· 19.30 - 20.30 horas: Pilates (Parque Europa).

· 20.00 - 21.00 horas: Gimnasia aeróbica (Plaza de Salvador de Madariaga - Ventorrillo).

Formación

Viernes

21.00 horas: Rebumbio poético (Asociación Acéfala).



Deportes (completar)

Viernes

Baloncesto

· 20.00 horas: Trofeo Teresa Herrera de baloncesto: Básquet Coruña - San Pablo Burgos (Palacio de los Deportes).

Sábado

Atletismo

· 11.00 horas: Mini Atlántica Coruña 42 (O Parrote).





Domingo

Atletismo

· 08.00 horas: IX Maratón Atlántica Coruña 42 (O Parrote).

· 08.15 horas: Carreira Popular 10K (O Parrote).



Fútbol

· 17.00 horas: Deportivo - San Fernando CD (ABANCA Riazor).

Área metropolitana

Viernes

· Betanzos: Semana de la Tortilla.

· Curtis: El campo, protagonista en la exposición de Playmobil del Centro Etnográfico de Teixeiro (10.00-13.00 y 16.00-19.00 horas).

· Oza-Cesuras: Trasanquelos. Gran churrascada y pulpada amenizada por la orquesta La Favorita y DJ Expósito.

Sábado

· Betanzos: Semana de la Tortilla.

· Curtis: El campo, protagonista en la exposición de Playmobil del Centro Etnográfico de Teixeiro (10.00-13.00 horas).

· Oleiros: XIX Romaría - San Cosme de Maianca. Misa solemne (13.00 horas), sesión vermú animada con la Charanga A Santa Compaña (14.00), gran churrascada (14.30), XIII campeonato de tute y XI campeonato de juegos infantiles. Por la noche, gran verbena con la orquesta Platinum y chocolatada.

· Oza-Cesuras: Trasanquelos. Misa solemne (12.00 horas), sesión vermú y verbena a cargo de Dúo Charada.

Domingo

· Curtis: El campo, protagonista en la exposición de Playmobil del Centro Etnográfico de Teixeiro (10.00-13.00 horas).

· Oza-Cesuras: Trasanquelos. Misa solemne (13.00 horas), sesión vermú amenizada por Compás.

La semana que viene, más (y si es posible, mejor). ¡Disfruta!



Andrea Gestal