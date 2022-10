El deporte y la música marcarán este fin de semana en A Coruña

¡Hola! ¿Cómo ha ido la semana? Este fin de semana viene cargado de tantos planes que no sé por dónde empezar. La música se combina con el deporte, que llenará las calles herculinas desde los 'Street Games' hasta la carrera ENKI, pasando por un montón de partidos.

Además, los espectáculos llenarán los teatros y salas coruñesas con mucho humor, magia y talento. ¿Te cuento un poco más? Empezamos:



Música



Viernes

· 20.00 horas: Pinchada Russ + 3SX3S0 (Asociación Acéfala).

· 21.00 horas: Joaco Terán (La Disfrutona del Orzán).

· 21.00 horas: Pablo Rubén Fdez (Cenas acústicas - Ayó Pasta Bar).

· 21.00 horas: Les Luthiers 'Gran Reserva' (Palacio de la Ópera).

· 21.30 horas: Perpetual + Agónica (Filomatic).

· 21.45 horas: Helena S., Iago M. y Pablo S.: Primer pase (Filloa Jazz Club).

· 22.00 horas: Néstor Pardo Band (Garufa Club).

· 22.00 horas: Tacrolimus (Mardi Gras).

· 22.00 horas: Marian Ledesma & Anxo Seco by LeSuiteBand (Jazz 57 - Atlántico 57).

· 22.00 horas: Ízaro (San Miguel On Air - El Pantalán).

· 23.00 horas: Helena S., Iago M. y Pablo S.: Segundo pase (Filloa Jazz Club).

· 23.30 horas: Sandra Calderón (Tira do Playa).

Sábado

· 12.00 horas: Dúo Índigo (Noites na Cidade Vella - Museo de Belas Artes).

· 12.00 horas: Pablo Balseiro y Juanillo (V Vermú solidario ONG Aire - O Ceo).

· 12.00 horas: Xacarandaina (Fiestas de Monte Alto - Campo de Marte).

· 13.30 horas: Dúo Calu (Fiestas de Monte Alto - Calle Parque).

· 17.00 horas: ElRow (ExpoCoruña).

· 18.00 horas: Les Luthiers "Gran Reserva" (Palacio de la Ópera).

· 20.45 horas: Orquesta de Cámara Galega (Noites na Cidade Vella - Iglesia Santo Domingo).

· 21.00 horas: Treixadura (Fiestas de Monte Alto - Calle Parque).

· 21.45 horas: Ton Risco Quintet: Primer pase (Filloa Jazz Club).

· 22.00 horas: María Becerra - Animal Tour (Sala Pelícano).

· 22.00 horas: Danny & The Champions of the World (Garufa Club).

· 22.00 horas: Ancient Settlers + Empire of Disease + Hateout (Filomatic).

· 22.00 horas: Moon Cresta + Pölisong (Mardi Gras).

· 22.15 horas: Crimson & Clover (Fiestas de Monte Alto - Calle Parque).

· 23.00 horas: Javier Ojeda - Danza Invisible (Tocadiscos - El Andén).

· 23.00 horas: Ton Risco Quintet: Segundo pase (Filloa Jazz Club).

· 23.30 horas: Dosenpunto (Tira do Playa).

· 23.30 horas: Dios Ke Te Crew (Fiestas de Monte Alto - Calle Parque).

Domingo

· 13.00 horas: Sandra Calderón (Pio Pio Café Bar).

· 18.00 horas: Les Luthiers "Gran Reserva" (Palacio de la Ópera).

En familia

Viernes

· 11.00 - 12.30 horas: 'Aventura con las focas' (Aquarium Finisterrae).

· 18.00 horas: 'Pasos largos' (Sala Gurugú).

· 18.45 horas: 'Circlassica. El sueño de Miliki' (Teatro Colón).

Sábado

· 11.00 - 12.30 horas: 'Aventura con las focas' (Aquarium Finisterrae).

· 18.00 horas: 'El mundo es un pañuelo' (Sala Gurugú).

· 12.00, 16.30 y 19.30 horas: 'Circlassica. El sueño de Miliki' (Teatro Colón).

Domingo

· 12.00, 16.30 y 19.30 horas: 'Circlassica. El sueño de Miliki' (Teatro Colón).

· 12.30 horas: 'Miniaturas' (Sala Gurugú).

Teatro

Viernes y sábado

· 20.30 horas: 'Decadencia', de Steven Berkoff.

Exposiciones

Viernes, sábado y domingo

· 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas: 'AI: More than Human' (Afundación).

· 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas: '...ma patrie, mon Finistère. Fragmentos da correspondencia Camus-Casares' (Fundación Luis Seoane).

· 10.00 a 20.00 horas (viernes), 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas (sábado) y 10.00 a 14.00 horas (domingo): 'After the wale' (Museo de Bellas Artes).

· 09.00 a 20.30 (viernes) y 10:00 a 14:00 horas (sábado): 'Eu son de aquí. María Casares' (Biblioteca Municipal Sagrada Familia).

Gastronomía

El otoño viste sus mejores galas y el frío ya se deja notar desde hace días, por lo que ya ha llegado la hora de coger un cucurucho de castañas asadas en las calles herculinas y disfrutar mientras damos un paseo.

Espectáculos

Viernes

· 19.00 y 22.30 horas: The Hole X (Coliseum).

· 20.00 horas: Sala Marilyn Monroe: película 'Domino' de Brian De Palma (Fórum Metropolitano).

· 20.00 horas: Sala Fernando Rey: película 'In my country' de John Boorman (Fórum Metropolitano).

· 20.30 horas: 'Psiconautas, los niños olvidados' (Centro Galego de Artes da Imaxe - CGAI).

· 21.00 horas: 'Esas cousas marabillosas', de Empatía Teatro (Fórum Metropolitano).

Sábado

· 17.30 y 20.00 horas: Sala Marilyn Monroe: película 'Domino' de Brian De Palma (Fórum Metropolitano).

· 17.30 y 20.00 horas: Sala Fernando Rey: película 'In my country' de John Boorman (Fórum Metropolitano).

· 18.00 horas: 'La quimera del oro', de Charles Chaplin (Centro Galego de Artes da Imaxe - CGAI).

· 19.00 y 22.30 horas: The Hole X (Coliseum).

· 20.00 horas: 'Sin miedo', de Maintomano (Ágora).

· 20.00 horas: Ismael Lemais y La Kiskillosa 'Cómo conocí a mi suegra' (Afundación).

Domingo

· 18.30 horas: The Hole X (Coliseum).

Deportes



Viernes

Urbano

· 18.30 horas: Street Games Coruña 2022 (O Parrote).

Sábado

Urbano

· 10.00 - 23.00 horas: Street Games Coruña 2022 (O Parrote).



Ajedrez

· 10.30 horas: I Torneo de Xadrez Fundacion_ERLAC - Cidade da Coruña! (Palacio de los Deportes de Riazor).



Atletismo

· 16.00 horas: IX Edición Carreira Enki (Plaza de María Pita).



Fútbol Sala

· 18.00 horas: 5 Coruña FS - Club Deportivo Promesas EDF (Polideportivo Municipal de Novo Mesoiro).

· 18.00 horas: Transricard Distrito Ventorrillo FS - ED Vigo 2015 (Polideportivo Municipal do Ventorrillo).



Fútbol Gaélico

· Pan-Europeo de Futbol Gaélico (Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias, Campos San Pedro de Visma y las finales serán en el Estadio Universitario de Elviña).



Balonmano

· 19.00 horas: Attica 21 Hotels OAR Coruña - Calvo Xiria (Polideportivo Municipal San Francisco Javier).



Voleibol

· 17.30 horas: Coruña Calasancias - Universidad de Valladolid (Polideportivo Barrio de Las Flores).

Domingo

Urbano

· 10.00 - 20.00 horas: Street Games Coruña 2022 (O Parrote).



Fútbol

· 12.00 horas: Depor Abanca - CD Osasuna Feminino (Lugar Agra de Marces).

· 19.00 horas: Deportivo - Linares (Abanca Riazor).



Área Metropolitana

Viernes

· Arteixo: Feira Histórica 1900. A partir de las 17.00 horas, hay comparsa infantil y talleres, espectáculos y conciertos de jazz y soul.

Sábado

· Abegondo: Cullergondo. Misa solemne (13.30 horas), sesión vermú a cargo de Eric Hidalgo y gran verbena con Eric Hidalgo y Los Satélites.

· Arteixo: Feira Histórica 1900. A partir de las 10.00 horas comienzan las dianas y a las 11.00 horas la apertura de los Mercados 1900. Campeonatos de brisca y tute también se darán cita en este evento.

· Betanzos: Cultura na Rúa. Vendimia infantil, en el Paseo de la Tolerancia (16.30 horas).

· Curtis: X Ruada de Teixeiro. Cursos de iniciación de baile (17.00 horas) y percusión (18.00 horas), en la plaza de España. A las 19.00 horas, cantos de taberna y a partir de las 21.30 horas foliada abierta.

Domingo

· Abegondo: Cullergondo. Misa solemne (13.30 horas) y sesión vermú con el Dúo Matices.

· Arteixo: Feira Histórica 1900. A partir de las 11.00 horas se abrirán los Mercados 1900 y habrá juegos y talleres infantiles, además de mucha música a lo largo de todo el día.

La semana que viene, más (y si es posible, mejor). ¡Disfruta!



Andrea Gestal