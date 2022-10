Garufa Club presenta variedad de propuestas, desde monólogos a música

La sala Garufa Club ofrece multitud de espectáculos. Hoy y mañana el público podrá escuchar los mejores monólogos de la mano de Carlos Blanco, con entradas agotadas.

El jueves vuelven las sesiones de teatro-impro, con la coordinación de Oswaldo Digón. El viernes habrá concierto del músico coruñés Néstor Pardo, que ofrece una actuación en formato banda. El sábado se subirán al escenario Danny & The Champions of the World.