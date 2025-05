La Intrusa de A Coruña reabrirá sus puertas este jueves (otra vez)

No, no está teniendo un déjà vu ni está leyendo la misma noticia de hace una semana. Que La Intrusa reabrirá este jueves vuelve a ser una realidad, después de que durante el pasado fin de semana el bar de la calle Torreiro pasase por todas las fases posibles en su intentona: abrió con normalidad el jueves, recibió tres visitas de la Policía Local para intentar clausurarlo la noche del viernes al sábado y finalmente fue precintado al tercer día. No medió orden de cierre, según afirma la propiedad, y sí hubo una denuncia al respecto en la Policía Nacional, tras la cual se decidió romper el precinto y volver a trabajar con normalidad. “Este jueves volveremos a abrir, porque la actuación de la Policía Local fue bajo coacciones y sin entregarnos ningún papel”, indica Aitor Neira, propietario, quien también habla de “acoso”.



Por tercera vez (las anteriores fueron en enero y antes de volver a la actividad el 10 de mayo), la representación local del bar ha presentado en el Ayuntamiento y vía registro tanto la declaración responsable como el informe técnico y un nuevo título habilitante. “Por si tenían alguna duda”, matiza Neira. “Esperamos que las represelias no vuelvan a ser cerrar como el sábado pasado. Cuando me entreguen una orden de cierre, cerraré, pero venir varias veces durante la noche y dirigirse a los clientes es acoso”, sentencia Neira.



La película de los acontecimientos es: la alteración del sonógrafo detectada en enero acabó con una orden de cese de actividad entre febrero y mayo. Cuando el día 10 de este mes se celebró una fiesta de regreso dos vecinos presentaron una queja. El Gobierno local dijo no haber recibido la documentación necesaria y ordenó el mantenimiento del cierre, aunque La Intrusa se amparó en la declaración responsable y demás escritos remitidos hasta en dos ocasiones. El sábado pasado se produjo el precinto del local y ahora el reinicio del proceso burocrático.