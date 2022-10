El Rosario y O Ventorrillo, protagonistas este fin de semana en A Coruña

¡Hola! Llega un fin de semana nuevo y viene repleto de eventos. Te los cuento a continuación:

Música



Viernes

· 13.30 horas: Sito Sedes (Fiestas del Rosario - Plaza de Azcárraga).

· 20.00 horas: Chekan (Fiestas del Rosario - Plaza de Azcárraga).

· 20.00 horas: Orquesta Sinfónica de Galicia - OSG (Palacio de la Ópera).

· 20.00 horas: Salamandra (Son do Vento 2022 - Fiestas del Ventorrillo).

· 21.00 horas: 'Cotton Time: La habitación de la música' (Ágora).

· 21.00 horas: Bea a de Estrella (Cenas acústicas - Ayó Pasta Bar).

· 21.30 horas: LP (Sala Pelícano).

· 22.00 horas: Garufa Blue Devils Big Band (Garufa Club).

· 22.00 horas: Reyn (Filomatic).

· 22.00 horas: Banda DLO (Son do Vento 2022 - Fiestas del Ventorrillo).

· 22.30 horas: Morgen presenta LP Agony (Mardi Gras).

· 23.00 horas: Los enemigos (Fiestas del Rosario - O Parrote).

Sábado

· 12.30 horas: Cocktail musical (A Tobeira).

· 13.00 horas: Verisonettes sesión vermú (Fiestas del Rosario - Porta dos Ares).

· 14.00 horas: Tres Cover Band: sesión vermú (Fiestas del Rosario - Plaza de Azcárraga).

· 18.00 horas: Banda Municipal de Música (Fiestas del Rosario - Plaza de la Constitución).

· 18.30 horas: Amon Amarth + Machine Head (Resurrection Day - Coliseum).

· 19.10 horas: Pablo Díaz Dúo (Fiestas del Rosario - Plaza de Azcárraga).

· 19.30 horas: Eladio y Uka (La Tita Rivera - O Portiño).

· 20.00 horas: Orquesta Sinfónica de Galicia - OSG (Palacio de la Ópera).

· 20.00 horas: Concierto Frise Lumière (Asociación Acéfala).

· 21.00 horas: Os Piñeiros Band (Son do Vento 2022 - Fiestas del Ventorrillo).

· 21.00 horas: Irene Angueira Ojeros (Bar Río de Janeiro).

· 21.15 horas: Ismael Amor Vidal (Pio Pio Café Bar).

· 21.30 horas: Exit (Fiestas del Rosario - Plaza de Azcárraga).

· 21.30 horas: Alma libre (Pelirroja Merchi).

· 22.00 horas: Verbena con la Orquesta Trébol (Fiestas del Ventorrillo).

· 22.00 horas: Adhara & Ritman: por elas (Filomatic).

· 22.30 horas: Levitants presentan "La ventana" (Mardi Gras).

· 22.30 horas: Moito! (La Disfrutona del Orzán).

· 22.30 horas: Son de Camagüey (Garufa Club).

· 23.30 horas: Los Pilotos presentan "Alianza Atlántica" (Inn Club).

Domingo

· 11.00 horas: EMM - combos de música moderna (Fiestas del Rosario - Plaza de Azcárraga).

· 12.00 horas: E. Galega Teatro musical (Son do Vento 2022 - Fiestas del Ventorrillo).

· 13.30 horas: Polos Opuestos (A Velas Beer).

· 13.00 horas: Greasy Belly: sesión vermú (Fiestas del Rosario - Troncoso).

· 13.15 horas: Sesión vermú con la Orquesta Foliada d'Ases (Fiestas del Ventorrillo).

· 14.00 horas: Los Alcántara - sesión vermú (Fiestas del Rosario - Plaza de la Constitución).

· 17.00 horas: Musical "De ellos aprendí" (Palacio de la Ópera).

· 20.00 horas: Alma libre (Echoqueai).

· 20.30 horas: Musicoterap (Son do Vento 2022 - Fiestas del Ventorrillo).

· 21.30 horas: Verbena con la Orquesta Foliada d'Ases (Fiestas del Ventorrillo).

Lunes

· 20.30 horas: Rayzes (Son do Vento 2022 - Fiestas del Ventorrillo).

En familia

Viernes

· 18.00 horas: Teatro de sombras "B - 612", de Realidad Traviesa (Fórum Metropolitano).



Domingo

· 11.30 y 13.00 horas: Bebescena 2022: Mimesis (Centro Ágora).

Exposiciones

Viernes, sábado y domingo

· 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas: 'AI: More than Human' (Afundación).

· 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas: '...ma patrie, mon Finistère. Fragmentos da correspondencia Camus-Casares' (Fundación Luis Seoane).

· 10.00 a 20.00 horas (viernes), 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas (sábado) y 10.00 a 14.00 horas (domingo): 'After the wale' (Museo de Bellas Artes).



Gastronomía

¿Una parada para comer entre tanto evento? Te propongo siete restaurantes de A Coruña para comer si eres vegetariano (y si no lo eres también). Actualmente son muchos los motivos que impulsan a parte de la población a dejar de consumir productos de origen animal y pasarse al veganismo o vegetarianismo.



Otra opción que te recomiendo, si todavía no la has probado, es la iniciativa de 'Too Good To Go', el movimiento europeo que lucha contra el desperdicio de alimentos.

Además, si hace poco vivimos el Fórum Gastronómico en Expo Coruña, ahora es el turno de que 21 locales hosteleros de la ciudad herculina protagonicen las 'III Jornadas Gastronómicas Territorio Atlántico', desde el 7 al 23 de octubre.

Espectáculos

Viernes

· 20.00 horas: Sala Marilyn Monroe: película 'Shorta', de Frederik Louis Hviid e Anders Ølholm (Fórum Metropolitano).

· 20.00 horas: Sala Fernando Rey: película 'Visión', de Naomi Kawase (Fórum Metropolitano).

Sábado

· 17.30 y 20.00 horas: Sala Marilyn Monroe: película 'Shorta', de Frederik Louis Hviid e Anders Ølholm (Fórum Metropolitano).

· 17.30 y 20.00 horas: Sala Fernando Rey: película 'Visión', de Naomi Kawase (Fórum Metropolitano).

· 18.00 horas: película 'Una mujer de París', de Charles Chaplin.

· 20.30 horas: "INA", de Paloma Hurtado & Daniel Morales, dentro del ciclo TRC danza 2022 (Teatro Rosalía de Castro).

Mercados

El Mercado das Nubes de otoño regresa este viernes a San Agustín, donde se instalará hasta el domingo. Esta nueva edición contará con más de cincuenta participantes.

Formación

Viernes y sábado

· 18.00 horas: Taller Instrumento 'Liquen' (Asociación Acéfala).



Deportes

Viernes

Patinaje

· LXXI Campeonato de España de Patinaje Artístico (Libre). Modalidades alevín e infantil (Palacio de los Deportes).



Boxeo

· 20.30 horas: Copa A Coruña (Polideportivo del Barrio de las Flores).



Motor

· 16.00 horas: VII Rally Rías Altas Histórico (O Parrote).

Sábado

Patinaje

· LXXI Campeonato de España de Patinaje Artístico (Libre). Modalidades alevín e infantil (Palacio de los Deportes).



Hockey Patines

· 10.00, 12.00, 18.00 y 20.00 horas: Torneo Fiestas del Rosario (Pabellón de Elviña 2).



Motor

· 10.00 horas: VII Rally Rías Altas Histórico (O Parrote).



Halterofilia

· 16.00 horas: I Trofeo Internacional Ferenc Szabó (Pabellón de Los Rosales).



Voleibol

· 19.00 horas: Calendario Autos Cancela Zalaeta - Club Voleibol Almendralejo Extremadura (Polideportivo Municipal do Barrio das Flores).

Domingo

Billarda

· 09.30 horas: Liga Atlántica de Billarda (Avda. de Lamadosa, 26).



Hockey Patines

· 12.00 horas: Torneo Fiestas del Rosario (Pabellón de Elviña 2).

· 12.00 horas: Deportivo Liceo - Reus Deportiu Virginias (Palacio de los Deportes).



Baloncesto

· 13.00 horas: Maristas Coruña - HGB Ausarta Barakal (CPR Cristo Rey - Maristas).



Ajedrez

· 17.00 horas: 28 Torneo Festas do Rosario (Sporting Club Casino).

Área metropolitana

Viernes

· Betanzos: Semana de la Tortilla.

· Culleredo: ‘Xela contra o dragón traga-verbas’, de Títeres Cachirulo, en el Auditorio de Servicios Múltiples, en O Burgo (19.30 horas).

Javier y Catuxa

Sábado

· Betanzos:

Semana de la Tortilla.

Obra de teatro 'O electo', en el Aula de Cultura Xulio Cuns (20.00 horas).

Javier Becerra y Catuxa Alonso presentan "¡Esto es rock!" en la librería Biblos.

Domingo

· Betanzos: Semana de la Tortilla.

La semana que viene, más (y si es posible, mejor). ¡Disfruta!



Andrea Gestal