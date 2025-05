Esta es la lista de éxitos de Zara: 50 canciones para sus 50 años

En los últimos 50 años, el tiempo transcurrido desde que Zara abrió su primera tienda, en Juan Flórez, ahora recién renovada y con las galerías de A Coruña como grandes protagonistas, la marca textil coruñesa ha conseguido cambiar no solo la industria de la moda sino también su cultura. Porque si algo ha caracterizado a la empresa fundada por Amancio Ortega y ahora presidida por Marta Ortega es la de caminar constantemente en paralelo al resto de artes. La fotografía y la arquitectura son las formas más evidentes a través de las que se expresa Zara en sus tiendas, pero hay algo que acompaña a los clientes en las compras y que no es un mero detalle, sino una elección muy consciente: el hilo musical.

En estos 50 años la música se transformado de forma muy evidente, incluso en su forma física, de los vinilos al almacenamiento en la nube, y en paralelo ha ido cambiando también la moda. Es por ello que Zara, dentro de los eventos y creaciones especiales para celebrar ese 50 aniversario de su primer establecimiento, ha decidido crear su propia lista de reproducción de música, que se puede escuchar a través de la plataforma Spotify.

Se trata de 50 grandes éxitos que retratan también el cambio paralelo vivido por moda y música. La lista empieza así con "That's the Way (I Like It), éxito de 1975 de KC & The Sunshine Band, uno de los temas más icónicos de la época disco. A continuación, cada año de la historia de Zara se representa con una canción exitosa nacida en ese mismo espacio temporal: "Don't Go Breaking My Heart" de Elton John y Kiki Dee (1976), "I Feel Love" de Donna Summer (1977), "It's a Heartache" de Bonnie Tyler (1978), y así hasta llegar a un final de la lista con el "Debí Tirar Más Fotos" de Bad Bunny, lanzado en este 2025.

Curiosamente, la canción del puertorriqueño, junto con el gran éxito "Malamente" de Rosalía de 2018 (que precisamente la llevó a protagonizar una colección de la mano de Inditex y Pull & Bear), son los únicos temas en castellano que aparecen en la playlist.

El medio centenar de canciones permite caminar por medio siglo de música, moda y diseño, que parte de aquella música disco de los 70 para seguir por el pop rock de los 80 de A-Ha, Eurythmics o U2, al pop de Madonna que inauguró los 90, el R&B que primó la segunda parte de los años noventa con TLC, Brandy y Monica o CeCe Peniston, los sonidos más urbanos del inicio de los 2000 con Outkast o Eminem y el eclecticismo de las dos primeras décadas del nuevo milenio, con Billie Eilish, Harry Styles, Adele o Lorde.

Desde luego, una lista de reproducción que contentará a todas las generaciones que en algún momento han pasado por Zara, desde los boomers a la generación Alfa, desde los amantes del pop y el rock a los que disfrutan del reggeaton y el rap.