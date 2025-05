Los 90 minutos de Marta Ortega en la tienda de A Coruña y una curiosa petición

El homenaje a A Coruña que representa la tienda donde empezó la gran historia de Inditex no se limita solamente a las galerías que de forma permanente iluminarán el camino de los viandantes en Juan Flórez. En sus primeros minutos también hubo lugar para el agradecimiento y reconocimiento a los mismos ciudadanos que, hoy en día, presumen por el mundo adelante de haber nacido en el mismo sitio que Zara. Quizás por eso, y mientras decenas de personas empezaban a hacer cola en la avenida de Arteixo, la presidenta de Inditex, Marta Ortega, su marido, Carlos Torretta, y el consejero delegado de la firma, Óscar García-Maceiras, quisieron tener unas palabras con los trabajadores segundos antes de la apertura al público. Posteriormente formaron un pasillo para, entre aplausos, dar la bienvenida a los primeros clientes. De alguna forma, medio siglo después, era un nuevo comienzo en el mismo punto exacto en el que comenzó el legado de Amancio.

Colas para acceder a la tienda minutos antes de su apertura | Pedro Puig

A la inversa, las muestras de cariño hacia Ortega fueron si cabe mucho mayores. Pequeños momentos de complicidad de ciudadanos anónimos que, o bien la felicitaron o bien le agradecieron por su aportación a la ciudad, con toda la dimensión que eso incluye. La presidenta permaneció en el interior de la tienda aproximadamente 90 minutos, entre las 09.45 y las 11.11 horas. Casi hora y media en la que estuvo pendiente de cada detalle, pero también en la que escuchó consejos, alabanzas y hasta peticiones de algunos vecinos. Por supuesto, huelga decir en los tiempos que corren que una de esas expresiones fue en forma de selfi.



Petición

Uno de los casos más curiosos es el de Juana Moreno, una gaditana que lleva 31 años afincada en A Coruña y que, durante los últimos días, estaba algo nerviosa. Uno de sus rincones favoritos corría riesgo de desaparecer, aunque finalmente ha quedado si cabe más espectacular. “Tenía miedo de que me tirasen el mueble de la entrada, el muro de madera, llevo días pendiente de eso e incluso la noche anterior soñé con él. Al final lo han dejado y me alegro muchísimo”, dijo. De todo eso dio buena a cuenta a Marta Ortega, a la que se acercó para contarle sus impresiones. “La vi muy sonriente y elegante y me dijo que estaba encantada de que me gustase. Fue muy simpática y amable”, añadió.

No obstante, no se quedó ahí la cosa. Juana hizo entrega de un sobre a la presidenta de Inditex, después de casi un minuto de intercambio de impresiones. El contenido, eso sí, es alto secreto. “Es un secreto y sólo puedo decir que prometió que me llamaría después de metérselo en el bolsillo”, explicó la gaditana.

Marta Ortega se presentó en la tienda donde su padre empezó a construir su leyenda vestida con un traje de chaqueta negro, sandalias y una camiseta llamada a convertirse en la prenda del año en la ciudad: la conmemorativa del 50 aniversario de Zara, con foto de Steven Meisel y con el título 'Earth Women's Alliance'. En la parte posterior está estampado el logo de todas las presentes, así como el del medio siglo de vida de Zara. A los pocos minutos de abrir la tienda empezó a despacharse ese mismo modelo a una velocidad vertiginosa. Está disponible en blanco y en negro por un precio de 22.95 euros. En su despedida, Ortega resumió esos 90 minutos y la reapertura de la tienda y sus sensaciones con un “muy contenta”. No es para menos.