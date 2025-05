Así se transformó el primer Zara en una galería de A Coruña

El viernes 9 de mayo la calle de Juan Flórez redescubrió su Zara. La tienda 1. La primera del imperio textil coruñés que ya ha conquistado todo el planeta. Y si Zara apuesta por diseños exclusivos para sus tiendas insignias, lo del establecimiento de los números 64 y 66 de Juan Flórez es este plan pero elevado a la enésima potencia. O mejor dicho, elevado a la coruñesa potencia. Porque en el 50 aniversario de esa primera tienda de Zara, que se instaló el 9 de mayo de 1975 en Juan Flórez, la marca que preside Marta Ortega quiso rendir homenaje al "lugar donde todo empezó".

Para ello, desde el equipo de diseño y arquitectura de Inditex se fijaron en una de las estampas más reconocibles de la ciudad de A Coruña, las galerías de La Marina que conforman el paisaje de la Ciudad de Cristal.

Así era la tienda Zara de Juan Flórez antes de la reforma

Como si de un modelo a escala se tratara, las galerías toman forma dentro del renovado establecimiento, en el que se pueden encontrar una muestra única de piezas y objetos de edición limitada para conmemorar los 50 años de la tienda 1, una cafetería y un salón boutique en el que ojear una amplia colección de revistas publicadas desde aquel 9 de mayo de 1975 hasta la actualidad.

Boceto de la reforma de Zara en Juan Flórez

A través de su página web, Zara también da la posibilidad de seguir el desarrollo de la idea que convirtió la tienda en una auténtica galería, a través de bocetos que esquemáticamente definen los interiores del establecimiento de Juan Flórez.

"Inspired by La Corunas's buildings we turned the design into store's cabinets" (inspirándonos en los edificios de A Coruña, convertimos su diseño en estanterías), se puede leer en uno de los bocetos, que parte de la foto de la avenida de La Marina en su cruce con la calle de la Fama. La singular Ciudad de Cristal, explican desde Turismo de A Coruña, parte del humilde barrio de Pescadería. Si sus soportales tenían la función de amarrar los barcos, sobre todo en días de temporal, las galerías de las viviendas superiores (que se construyeron entre 1870 y 1884) "formaban una cámara térmica con múltiples utilidades: protegía la fachada de la lluvia, permitía la ventilación, captaba el calor en el invierno y refrescaba las habitaciones en verano. Y lo más importante, permitía mantener el contacto visual del interior al exterior".

Boceto de la reforma de Zara en Juan Flórez

Para componer los estantes que rodean y amparan el mostrador, desde Zara apostaron por tres variaciones de los ventanales, con más o menos adornos alrededor de los cristales, con arcos de tipo eclesiástico o más cuadrados, junto con el mantenimiento de los arcados de los soportales como base sobre la que se levantan los gabinetes de la tienda.

Boceto de la reforma de Zara en Juan Flórez

Estas estructuras se mantienen en las paredes del resto de la tienda, contando también con otros elementos intercalados como fotos o como el mapa mundial que sitúa las tiendas de Zara.

Ya en el exterior el diseño apuesta por dar protagonismo en sus puertas acristaladas a esas grandes estanterías de arquitectura coruñesa y a los maniquíes que visten la moda de Zara, así como a la cafetería que, como gran novedad, está abierta desde este viernes en Juan Flórez. Eso en el lado izquierdo de la tienda, el que da directamente a esta calle, mientras que en la derecha, con la pared subiendo ya por la avenida de Arteixo, además de las galerías toma un gran protagonismo un escaparate presidido por un el mensaje de puño y letra escrito por el fundador de la marca, Amancio Ortega, para agradecer los 50 años de historia de la primera tienda que abrió.