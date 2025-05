Zara lleva A Coruña por sudadera: la colección más cascarilleira

Hace mucho tiempo que Zara ha trascendido las fronteras, pero su corazón y su alma sigue siendo CTV, o lo que es lo mismo, coruñesa de toda la vida. Hace pocos días que lo han vuelto a demostrar con la reapertura totalmente reformada de ese primer Zara, situado en los números 64 y 66 de Juan Flórez, un establecimiento que es todo un homenaje a la Ciudad de Cristal y sus galerías, como una postal casi en realidad aumentada de lo que es la fachada portuaria de A Coruña.

"Estar en A Coruña es una de las claves del éxito de la compañía, ya que ofrece una perspectiva distinta", ha asegurado Marta Ortega, presidenta de Inditex, en una entrevista concedida a El País Semanal.

Por eso Zara lleva A Coruña por bandera. O mejor dicho, por sudadera (y por camiseta). Coruñeses y foráneos (porque en A Coruña nadie es forastero) pueden hacerse con una colección muy especial de la marca en la que la ciudad es la verdadera protagonista de los diseños. Se trata de una sudadera y dos camisetas de Zara Kids, la insignia especializada en niños, que homenajean a su hogar.

La llamada "Sudadera Ciudad" es un jersey de cuello redondo y manga larga con acabado en rib y en color rosa que se puede adquirir por 17,95 euros. En el delantero aparece un texto en relieve en el que se puede leer "A Coruña" y "Magic places to create memories" ("Lugares mágicos para crear recuerdos"). En la espalda, estampada, una imagen de la playa de Riazor en blanco y negro, en la que se puede apreciar también la Coraza y el vecino arenal del Orzán.

Las otras dos protagonistas coruñesas son camisetas. La primera, en amarillo, es de cuello redondo y manga corta, 100% algodón, el texto delantero reza "Galician Coast. The views of Coruña" ("Costa gallega. Las vistas de Coruña"). Porque precisamente eso es lo que se ve en la espalda de esta prenda. Cual postal, aparece estampada una imagen de esas galerías de La Marina que le han dado a la urbe herculina el apodo de Ciudad de Cristal. Bajo ella, una frase que bien podía firmar cualquier campaña turística de A Coruña: "A beacon of timeless beauty and vibrant culture. Every corner holds something to discover" ("Un faro de belleza atemporal y cultura vibrante. Cada rincón esconde algo por descubrir").

Por último, y al mismo precio que la otra camiseta (9,95 euros), se puede comprar una camiseta 100% algodón con cuello redondo y manga corta y de color blanco. En su delantera lleva inscrita la palabra A Coruña junto al año 1975, es decir, la del año de la primera tienda que abrió la empresa fundada por Amancio Ortega. Además, incluye las coordenadas 43º22'07"N 8º24'41", el centro de la playa de Riazor y un logo, casi a modo de escudo, en el que el faro de la Torre de Hércules parece alumbrar todo el planeta, como Zara hace con el mundo de la moda desde hace medio siglo. Se completa el diseño con una ilustración en la espalda en la que aparece la arena de la playa de Riazor, gaviotas, oleaje y los emblemáticos arcos de la balaustrada del Paseo Marítimo.

Esta no es la única colección de homenaje que Zara ha dedicado a la ciudad que la vio nacer y crecer. Hace menos de un año, durante el mes de agosto en el que A Coruña celebra sus grandes fiestas, la marca que dirige Marta Ortega sacó a la venta "Orzán waves", una camiseta que rendía homenaje a la playa coruñesa a través de mensajes y una imagen estampada.