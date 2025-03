A Coruña recupera la Tavernetta original

“Mi padre no quería morirse sin ver La Tavernetta abierta y funcionando otra vez”. Ese punto de partida y esa motivación ponen en contexto que el retorno de uno de los primeros restaurantes italianos de la ciudad es mucho más que una aventura empresarial. Se trata, en realidad, del gran homenaje póstumo y la demostración de cariño de Cristian Ornia hacia sus padres, quienes en 1988 y, tras regresar de la región del Piamonte, iniciaron un camino de casi cuatro décadas en la calle Julio Rodríguez Yordi (una de las paralelas de detrás del estadio de Riazor). Pero, sobre todo, es la perpetuación de la memoria de la ‘signora Vera’, su madre, el rostro que durante décadas dio la bienvenida al establecimiento. Y es en el dolor de la pérdida y en el cariño hacia una época de donde su hijo ha sacado las fuerzas para un nuevo ciclo. “La decisión definitiva la tomé como homenaje a mis padres, pero sobre todo a mi madre, fallecida hace cinco meses. Al ver el local cerrado me dolió en el alma y me propuse recuperarlo para que mis padres se sientan orgullosos”, confiesa Cristian.



La Tavernetta de toda la vida pasará a llamarse Nonna Vera, que es como los nietos conocían a su abuela, y también como muchos clientes se refirieron a ella mientras degustaban platos que durante mucho tiempo fueron imposibles de encontrar en otro rincón de la ciudad. Todos ellos estarán en el nuevo ciclo. El proceso será semejante al de finales de los 80, con la ilusión por bandera tanto por parte de José Manuel, a sus 80 años, como de su hijo, de 42. “Mi padre va a supervisarlo todo y los dos estamos igual de ilusionados por levantar esto otra vez. Habíamos traspasado en 2015 y con el cierre de hace un año nos sentimos fatal”, confiesa el nuevo gerente, quien ha diseñado una nueva carta que en realidad es la vieja ampliada.

La Tavernetta de siempre, la original, es como se refieren Cristian y José Manuel a la que regentaron entre 1988 y 2015, cuando la jubilación de sus padres y los nuevos proyectos empresariales del vástago llevaron a desvincularse. A las puertas de una nueva apertura, José Manuel recuerda perfectamente la de 1988: “El primer cliente en entrar por la puerta fue Daniel Martinazzo (mito del Liceo) y me preguntó si sabía hacer ñoquis. Yo le dije que por supuesto, que ningún plato italiano tiene secretos. Y vino una comitiva de 25 personas, todos jugadores con sus respectivas mujeres de aquel glorioso Liceo”.



Desde entonces, ver pasar por el negocio a jugadores de este equipo o del Deportivo se convirtió en habitual. La otra anécdota de la que presume el fundador del establecimiento es de haber hecho una demostración de comida italiana en la TVG, una labor para la que, según cuenta, le reclutó alguien muy especial. “Fue Ana Kiro la que me llevó a la televisión, porque no había nada igual”, finaliza. Lo que no sabían entonces que la familia saldría hostelera: Cristian ha tenido ya varios locales y su hermano mayor, Johnny, regenta La Scaletta de O Burgo. Y es que, entre el Cine Avenida, el Cine París, los tardeos nostálgicos y La Tavernetta no es que A Coruña vuelva a la década de los 80 o a finales del siglo XX. Lo que hace es respetar y reinventar los clásicos que marcaron a generaciones para que las siguientes puedan seguir disfrutando de ellos.