Reportaje | A Coruña se convierte en la ciudad donde ningún plato es forastero

La apertura del primer restaurante chino de la ciudad en 1985 puede tomarse como paradigma de lo mucho que ha cambiado no solamente el mapa de la hostelería, sino las demandas, usos, gustos y costumbres de los coruñeses en menos de cuatro décadas. La normalización de lo que se consideraba exótico y la asimilación de lo desconocido son parte de la explicación de una proliferación de la oferta y la internacionalización de la misma. Pionera en su tiempo, la señora Lin tiene mucho que ver con la llegada en los últimos meses de restaurantes de las principales, y también algunas minoritarias, cocinas del mundo: Argentina, Corea del Sur, Tailandia, India, Vietnam, Siria o Líbano han llegado para quedarse.

Después de coronar a Messi como rey del mundo del fútbol y de que la cabeza de la iglesia católica ponga acento porteño a sus discursos, la cocina argentina se abre paso a base de empanadillas. Hace apenas unas semanas Mia’s se instalaba en la calle Real y muy cerca, en el número 33 de la calle de San Nicolás, El Trébol 1783 apostará en breve por el mismo producto. En este caso no se trata de un completo desconocido, pues forma parte de la histórica carta de Cambalache desde los años 80. Para Franco Lucero, que a pesar de regentar la coctelería Nirvana también ofrece empanadas en su carta de la calle de los Olmos, se trata de un must. “Es un boom y la gente cada vez tiene la mente más abierta para comer y probar cosas”, afirma. “Nosotros somos de San Martín de Tucumán, donde están las empanadas más reconocidas, y llevamos entre mi mamá, su marido y yo cuatro años sirviéndolas en todos nuestros locales”, añade.

Que los gallegos hayamos abandonado el chovinismo para referirnos al término empanadas es uno más de los muchos pasos al frente en la apertura de cabeza a la que se refieren todos los que apostaron por ser pioneros. También que las generaciones hayan encontrado progresivamente y de forma más recurrente el tema de viajar al extranjero es otro de los factores, según Javier Domínguez. En 2017 abrió en La Marina Thai Market, el primer tailandés de Galicia y ahora el decano entre una nutrida oferta. “Estamos más globalizados y la gente tiene más curiosidades e inquietudes”, explica. “Yo viví una temporada en Inglaterra y era una cocina que me gustaba, pero me di cuenta que en Galicia no era posible probarla. Muchos desconocían nuestra carta, ahora hasta nos dan consejos”, prosigue.

Eventos como ExpOtaku o la Japan Weekend y su repercusión masiva hablan de la profunda penetración de la cultura japonesa en la ciudad, de la cual es indisociable el sushi. La apertura de Utopía, 500 metros cuadrados de local, deja Matogrande como epicentro del pescado crudo, con tres establecimientos en 200 metros. Pero apenas existe una zona en el centro que no tenga su propia oferta. También a través de las redes, Netflix o el K-Pop ha penetrado la cultura coreana. Si a su oscarizada ‘Parásitos’ le llegó la coruñización a través de las patatas Bonilla, el proceso inverso lo realiza desde febrero de 2021 Seul Soul en la calle de Emilia Pardo Bazán. Con doble turno de reservas siempre cubierto, Suhyeon Park y su socio se las ingenian para dar servicio a tanta demanda. “La globalización y el arte a través del cine o las series son dos factores importantes”, afirman. “A Coruña es una ciudad internacionalizada y se nota que tiene curiosidades e inquietudes, porque al principio los clientes se asesoraban mucho, pero ahora ya vienen con sus ideas fijas”, apuntan.

EL PRESIDENTE DE HOSTELERÍA: "CADA VEZ SOMOS MÁS ABIERTOS" No es en absoluto ajena a la tendencia global la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, que no solamente aplaude lo ecléctico de la oferta, sino que considera que es un reflejo de la evolución de la sociedad. “Hay 1.850 locales de hostelería y la oferta gastronómica es gigante”, afirma el presidente, Héctor Cañete. “Según se dan movimientos de población, y llega cada vez más gente de fuera, apuestan también por abrir locales. A todos nos gusta probar la cocina mundial e ir un día a un libanés, otro a un indio y otro a un venezolano, porque cada vez somos más abiertos de mente”, añade. Por otra parte, entre los servicios de la asociación está precisamente el asesoramiento. “Les ayudamos a poner todo al día y dentro de la legalidad”, finaliza Cañete sobre aquellos que llegan a la ciudad con un proyecto de negocio.



En el número 11 de la calle del Pórtico de San Andrés Laila ElHalabi dio un paso más en una oferta de Oriente Medio que se reducía prácticamente a los ya muy interiorizados kebab. Hace cuatro meses decidió darle la vuelta a un establecimiento de pollos asados que no acababa de calar para transmitir la herencia sirio-libanesa de su familia. Hoy es difícil encontrar sitio sin reserva previa. “Anteriormente lo intenté en Valdoviño, pero la gente aquí es muy abierta, le gustar conocer, probar sabores y abrir su paladar”, indica. “Muchos jóvenes han viajado fuera y se han acostumbrado”, sugiere sobre los motivos de un éxito que empezó por cuenta personal con encargos para llevar. Una sugerencia encendió la luz de lo que ahora es un negocio próspero y con público heterogéneo.



La llegada de nuevas propuestas se une a las más próximas y conocidas que no dejan de trabajar a un alto ritmo, como demuestra la constante apertura de propuestas de cocina italiana o turca. Eso no quiere decir que no nos siga gustando un raxo o una tortilla. Simplemente nos hemos habituado a coger los palillos con la misma destreza que un con la misma destreza que un tenedor.