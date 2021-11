Pencil & Fork: un espacio multiusos donde la comida vehicula cualquier tipo de aprendizaje

Pencil & Fork es un espacio multiusos donde la comida, la gastronomía, vehiculan cualquier tipo de aprendizaje; de ahí el nombre, que significa lápiz y tenedor en inglés. El local abrió sus puertas a mediados de octubre en A Coruña (Alfredo Vicenti, 29).





Se trata de un espacio abierto a diferentes actividades: desde al alquiler para eventos y celebraciones hasta la organización de cualquier tipo de curso de aprendizaje, de idiomas, ciencia o arte. Incluye tres ambientes diferenciados: una cafetería, que sirve cafés y tapas por las mañanas; la Sala Isla, una preciosa cocina donde organizar cualquier tipo de evento, con o sin chef; y la Mesa Creativa, donde se pueden sentar un máximo de 15 personas para talleres de todo tipo. Se puede alquilar el local completo, con un aforo de 54 personas, o bien por partes.





David Sánchez es químico, procedente de Ávila. Su mujer es coruñesa, por lo que desde hace años valoraban la idea de volver a la ciudad. Así que después de mucho tiempo fuera se decidieron a emprender aquí. Así lo cuenta él mismo: "Estuve 12 años en Londres, donde primero monté el proyecto 'Cooking your Spanish', un espacio para enseñar español haciendo tapas. Funcionó muy bien el concepto de aprender un idioma a través de la comida. Así que despúes me animé a montar allí 'Pencil & Fork. Learning academy through food', que engloba toda nuestra oferta de cursos con gastronomía, desde donde seguimos trabajando tanto con individuos como para compañías, escuelas o haciendo gastro-trips. Y ese es el proyecto que nos hemos traído a A Coruña, que ha tenido muy buena aceptación en estas semanas desde la apertura", asegura David Sánchez.





Dentro de su oferta educativa, uno de los próximos talleres se celebrará el día 25 de noviembre. "Arte & Vino" es una propuesta que incluye cena de picoteo, vino y un taller de creatividad con pintura en lienzo.