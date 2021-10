​Cuentos, callos y música para celebrar el samaín coruñés

La lluvía dio una pequeña tregua para que Pedro Brandariz pudiese abrir la jornada sabatina con sus “Contos de Samaín”, que lograron reunir a decenas de personas en el parque de Oza. También reunió a un considerable número de personas Raquel Queizás, en el Campo da Leña, con su sesión de cuentacuentos "O Medo hai que entretelo".







No todo iban a ser sustos y terror, ya que en el Campo da Leña, al mediodía, se dieron cita decenas de vecinos para participar del “Calloween”. Porque el miedo y los disfraces no son contrarios a poder degustar unos buenos callos, aunque no fuese domingo. La cita contaba también con, además de músicas, espacios de juegos para los más pequeños, que también dispusieron de los llamados talleres de cocina “MonsterChef”.





El presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), impulsora del Calloween, José Luis Boado, participó de la cita, a la que también acudieron representantes de la corporación municipal, como la alcaldesa, Inés Rey, y la concejala de Barrios, Diana Cabanas.





Los talleres de Samaín para los más jóvenes en los mercados municipales y en los centros cívicos se sumaron a una agenda de sábado que sigue esta tarde con los pasacalles que se están celebrando por las zonas comerciales de la ciudad.





Los Kilomberos de Monte Alto pondrán el broche al día, con un pasacalles por la Ciudad Vieja y la Pescadería.





Las actividades continuarán todo el Puente, con propuestas tanto mañana, como el lunes:





Domingo 31

-11.30/12.30/13.30 horas. Talleres de magia “Truco o trato” para niños de 8 a 12 años en la plaza de María Pita.

-12.30 horas. Sesión de cuentacuentos de A Trastenda dos Contos, “Contos de medo que deixan durmir”, en la plaza de As Conchiñas.





-17.00 horas. Gala de magia de Samaín, “Labirinto de ilusións”, del Mago Román, en la plaza Elíptica.





-17.30/18.30/19.30 horas. Gala de magia de Samaín, con Kaito, Xulio Merino, Alex Louzao, Román García y Kiko Pastur, en la plaza de María Pita.





Lunes 1 de noviembre

-11.30/12.30/13.30 horas. Talleres de magia “Truco o trato” para niños de 8 a 12 años en la plaza de María Pita.





-12.30 horas. Gala de magia de Samaín, con el Mago Rafa, en la plaza de Vigo.





-12.00-14.00 horas. sesión vermut con los Kilomberos, con pasacalles por la calle de la Torre y alrededores.





-17.00 horas. Gala de magia de Samaín, con el mago Martín Camiña, en la Cúpula de Eirís.





-18.00 horas. Gala de magia de Samaín, con Kaito, Xulio Merino, Alex Louzao, Román García y Kiko Pastur, en la plaza de María Pita.





-19.00 horas. Un dragón que escupe fuego recorrerá la avenida de La Marina.





-19.30 horas. Concierto de Broken Peach en la plaza de María Pita.





-20.45-21.00 horas. Desfile de la Santa Compaña y lanzamientos de globos de calabaza, con mensajes personalizados, en la plaza de María Pita.