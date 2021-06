Javi Freijeiro: "Nuestro trabajo como asociación será seguir participando en acciones de promoción gastronómica y turística para seguir siendo uno de los destinos gastroturísticos del país"

Javi Freijeiro acaba de tomar posesión como presidente del colectivo Coruña Cociña, después de que el chef Pablo Pizarro estuviese cinco años al frente de la agrupación gastronómica desarrollando multitud de proyectos. Consciente de la responsabilidad que tiene para reactivar un sector especialmente maltratado durante la pandemia, tiene claro que las acciones conjuntas y la unión de su gremio son piezas fundamentales para volver al momento anterior a la llegada de la Covid-19 en el que la gastronomía coruñesa vivía un momento muy dulce. Gastroideal ha hablado con el chef de Prazer en sus primeras horas como presidente.





-¿Cómo afrontas esta nueva etapa como presidente de Coruña Cociña?

-Con la responsabilidad de reactivar la promoción de la gastronomía local después del parón obligado q ha sufrido nuestro sector y el turístico en general con el que colaboramos desde nuestro inicio.





-Después de un año y medio tan duro para el sector, ¿cuáles son vuestras actuales preocupaciones y cómo las vais a afrontar?

-Este parón nos ha servido para analizar los puntos débiles que tenemos como sector y como asociación y hemos hecho análisis profundo de cómo poder afrontar posibles situaciones futuras (esperemos que nunca vuelvan a ser de este nivel). Aunque si suceden podamos adaptarnos y ofrecer de otros modos sinergias multisectoriales porque nunca ha sido tan obvio que unir fuerzas podría haber ayudado a seguir peleando para que A Coruña siga situada en el mapa gastronómico, aunque la actividad haya cesado.





-¿Qué objetivos os marcáis para el futuro inmediato?

-Empezar desde Coruña y para Coruña de la mano de nuestros patrocinadores como EG o Makroby, que juntos podamos ofrecer acciones destinadas al consumidor final en formato maridajes, rutas gastronómicas que, poco a poco, promuevan la actividad social y ayuden a recuperar el ocio gastronómico a niveles pre-pandémicos, siempre bajo el paraguas de las normas sanitarias y con la prudencia de la mano.





-¿Cómo definirías a la cocina coruñesa?

-En marzo de 2020 vivíamos un momento muy dulce que estaba dando los frutos sembrados por las diferentes acciones realizadas anteriormente, por el trabajo desempeñado por el Consorcio de Turismo y la propia Diputación de A Coruña. Nuestro trabajo como asociación será seguir participando en acciones de promoción gastronómica y turística de la mano de ambas instituciones para seguir siendo uno de los destinos gastroturísticos del país.





-¿Está A Coruña en la vanguardia gastronómica?

-¿Vanguardia?: qué es vanguardia… ¿es vanguardia lo q busca el cliente? Ofrecemos una gastronomía variopinta, con proyectos diversos de gran calidad, si esto es vanguardia, la respuesta es sí. No me estoy refiriendo en este caso a los locales asociados solamente, hablo de la gastronomía local general, desde las tapas de la calle Barrera tan necesarias y tan ricas que a mí mismo me hacen disfrutar, como a muchos locales los cuales son asociados que trabajan la temporada, el producto local, que van al mercado y que defienden la calidad al alcance de cualquier bolsillo...creo que esa debería ser la definición de vanguardia.

A Coruña ha dado el gran paso de acoger pequeños proyectos muy personales que confluyen en estas premisas y eso, aún sin estar todos dentro de una misma asociación, es lo que nos ha hecho crecer como ciudad destino gastro. Nuestro deseo es seguir creciendo, añadiendo nuevos socios que compartan con nosotros estos ideales y aunar fuerzas, quien sabe...¡en un futuro quizás todos seamos Coruña Cociña¡!