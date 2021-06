Cinco propuestas gastronómicas para perderse el fin de semana en A Coruña

Comienza un fin de semana pasado por agua en A Coruña y, a pesar de las inclemencias meteorológicas, la hostelería está preparada para recuperar el tiempo perdido y ofrecer propuestas gastronómicas de lo más variadas para planes improvisados, tardes de tapeo y cañas o cenas más formales. El abanico de posibilidades es tan amplio en la ciudad que cualquier plan es posible. Gastroideal hace repaso por algunas recomendaciones para los que aún no han pensado en los planes para los próximos dos días.









TASCA A TROULA (“El Cocodrilo”)





Un clásico de la ciudad que no puede faltar en una noche de cañas. Popularmente conocido como El Cocodrilo, en la Barrera, -aunque el nombre del local es Tasca A Troula- es parada obligada cuando se va al centro. La simplicidad de su pincho, realizado con extraordinaria materia prima, -carne de ternera gallega, patatas de Arabexo y pimiento rojo- hacen que pocos puedan sucumbir a este bocado, acompañado de un trato excepcional y ubicado en el corazón de la ciudad.









LA PIADINA RIMINESE





Para los que quieran una cena ligera pero sabrosa La Piadina ofrece una amplia variedad de propuestas saladas y dulces: shakes, ensaladas, zumos naturales y, por supuesto, la especialidad de la casa, las piadinas. Acaban de lanzar carta nueva por lo que los asiduos a este local, situado en Juana de Vega y en el Centro Comercial Marineda City, no deben dejar la oportunidad de dejarse llevar por los nuevos sabores. Disponen además de servicio delivery y take away.









LA PARDA BAR









En la calle Emilia Pardo Bazán, junto a la plaza de Vigo se encuentra La Parda Bar, un local de ambiente informal para aquellos que les guste los cócteles y, como dicen en su slogan, el rock & roll. Una carta de bebidas variada para disfrutar en una de las zonas céntricas de A Coruña con más tirón.









ARTABRIA





Para los que quieran optar por una cena más formal, Artabria en la calle Fernando Macías, es el lugar perfecto. No se debe dejar de probar las cestillas crujientes de zamburiñas con crema de nécoras o el carpaccio de reno ahumado con ensalada de queso idiazábal. Para los que quieran disfrutar de la alta gastronomía de este restaurante lo mejor es reservar.









MAHALO POKÉ





Los pokés están de moda y en A Coruña Mahalo se ha posicionado como un referente en la healthy fast food. Las combinaciones de ingredientes son infinitas porque además de la extensa carta de la que disponen uno puede crear al gusto el poké. Los hua bowl de fruta, yogurt y toppings a elegir son una opción de postre sana y deliciosa para disfrutar del fin de semana. Tienen un servicio delivery que funciona muy bien.