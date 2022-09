¿Qué puedo hacer estos días en A Coruña y su área metropolitana?

¡Hola! ¿No sabes qué hacer este fin de semana? No te preocupes, para eso estoy aquí, para traer un amplio abanico de posibilidades y que si te aburres, que sea porque quieres, no porque la ciudad y su entorno no propongan planes atractivos.

Esta semana, donde la rutina ya ha vuelto a nuestras vidas, escaparse de ella por un rato con un poco de rock en una de las salas herculinas o acercarse a la nueva exposición 'AI: More than Human' de Afundación, no parece un plan tan descabellado. Por cierto, ¿conoces las seis mejores tortillas de A Coruña y su área metropolitana? Si no es así, lee los planes que vienen a continuación y luego me cuentas qué te han parecido.

Música

Viernes

· 20.30 horas: Elviña Sons (Fiestas de Elviña - Castro).

· 22.00 horas: Candy's Freckles & The Broke (Sala Filomatic).

· 22.00 horas: Presentación 'TRAC 3' (Garufa Club).

· 22.30 horas: Isi Vaamonde (Mardi Gras).

Sábado

· 00.30 horas: Wake Up! 10º Aniversario (Sala Pelícano).

· 12.30 horas: III Romaría de Elviña e Castro (Fiestas de Elviña - Castro).

· 18.10 horas: IX Edición Festival 981 United (O Túnel).

· 20.00 horas: Gala Lírica LXX aniversario Amigos de la Ópera (Teatro Colón).

· 21.00 horas: Alondra Bentley (KM. C EG - Soho Café Coruña).

· 22.00 horas: LoNNeGaN (Sala Filomatic).

· 22.00 horas: Rockers Go To Hell + Lou Reyes (Garufa Club).

· 22.30 horas: Eva Ry Jlen (Girando Por Salas - Mardi Gras).



Domingo

· 11.30 horas: III Romaría de Elviña e Castro (Fiestas de Elviña - Castro).

· 13.30 horas: Niño de Elche (Jardín Cervezas Alhambra - Santa Margarita).

En familia

Sábado

· 17.30 horas: Sala Marilyn Monroe 'Los viajes de Gulliver' dentro del ciclo Animacción, en homenaje a Cruz Delgado.

· De 11.00 a 22.00 horas: VII Día de la Familia, organizado por Acocem (Parque de Eirís).

Domingo

· De 11.00 a 22.00 horas: VII Día de la Familia, organizado por Acocem (Parque de Eirís).





Exposiciones

Viernes

· 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas: 'AI: More than Human' (Afundación).

· 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas: 'Nueva Babilonia', '40 años de Estilo Verino' y '...ma patrie, mon Finistère. Fragmentos da correspondencia Camus-Casares' (Fundación Luis Seoane).

· 10.00 a 20.00 horas: 'After the whale' (Museo de Bellas Artes).





Sábado

· 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas: 'AI: More than Human' (Afundación).

· 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas: 'Nueva Babilonia', '40 años de Estilo Verino y '...ma patrie, mon Finistère. Fragmentos da correspondencia Camus-Casares' (Fundación Luis Seoane).

· 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas: 'After the whale' (Museo de Bellas Artes).

Domingo

· 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas: 'AI: More than Human' (Afundación).

· 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas: 'Nueva Babilonia', '40 años de Estilo Verino y '...ma patrie, mon Finistère. Fragmentos da correspondencia Camus-Casares' (Fundación Luis Seoane).

· 10.00 a 14.00 horas: 'After the whale' (Museo de Bellas Artes).





Fiestas

Viernes

· A partir de las 20.30 horas: Festival Elviña Sons - concierto de Adhara and Ritman, Menuda Txusta, Briza y O pau que vira.

Sábado

· Desde las 12.30 horas: Pregón por Marujita Tasende.

Os viqueiras de Ordes, Caamaño e Ameixeiras, Maghúa, Banda de gaitas de Elviña, Carlos Casás y Rosales&Reboiras, Tanto nos ten y Contiños da Feira.

Domingo

· Desde las 11.30 horas: Pasacalles 'Cantigas da Terras', sesión vermú 'Os Juanpiños' y tarde infantil 'Pakolas e Eiraxandobeleira'.

Gastronomía

La propuesta gastrómica de este fin de semana viene de la mano de un plato que se hace con patatas y huevos. Correcto, las tortillas. Sean con o sin cebolla, muy hechas, estilo Betanzos… todos los fans de este plato típico español coinciden en una cosa: lo buena que está.

Aquí va una selección de las mejores tortillas de la ciudad y cercanías, para que salgas a disfrutar de una buena tapa que te recuerde a la de tu cocinero o cocinera favorito.





Espectáculos

Viernes

· 20.00 horas: Sala Marilyn Monroe: película 'Un monde' de Laura Wandel (Fórum Metropolitano).

· 20.00 horas: Sala Fernando Rey: película 'Tokyo kazoku' de Yoji Yamada (Fórum Metropolitano).

· 20.30 horas: Gran Gala Internacional “Galicia Ilusiona” (Auditorio Palexco).

Sábado

· 20.00 horas: Sala Marilyn Monroe: película 'Un monde' de Laura Wandel (Fórum Metropolitano).

· 20.00 horas: Sala Fernando Rey: película 'Tokyo kazoku' de Yoji Yamada (Fórum Metropolitano).

Lunes

· 19.00 horas: película 'A.I. Inteligencia artificial', dentro del ciclo de cine de la exposición 'AI More than Human'.





Aire libre

Ejercicio en diversos escenarios de la ciudad, gratuito y abierto a todo el público.

Viernes

· 10.00 - 11.00 horas: Yoga (Mirador del Matadero), Tai Chi (Barrio de las Flores), Gimnasia aeróbica (Playa de Riazor) y Zumba (Plaza Elíptica).

· 11.30 - 12.30 horas: Tai Chi (Parque de Vioño), Mayores en Forma (Plaza de los Marineros), Zumba (Playa de Riazor) y Pilates (Mirador del Matadero).

· 18.00 - 19.00 horas: Gimnasia aeróbica (Playa de Riazor), Zumba (Mirador del Matadero) y Pilates (Playa de Oza).

· 19.30 - 20.30 horas: Pilates (Parque Europa).

· 20.00 - 21.00 horas: Gimnasia aeróbica (Plaza de Salvador de Madariaga - Ventorrillo).

Domingo

· 10.30 - 12.30 horas: Andaina (Puerto - Frente a la plaza de Ourense - Oza - Parque San Diego - Puerto).

· 10.30 - 12.00 horas: Marcha nórdica (Salida centro sociocultural Ágora).

· 11.00 - 12.30 horas: Ruta en bicicleta por la ciudad (Salida plaza de María Pita).





Formación

Viernes

· 18.30 - 19.30 horas: Taller de voz y percusiones tradicionales (Escuela Municipal de Música de A Coruña). Inscripción a través del email: jefaturaem@coruna.gal.





Deportes

Viernes

· 13.00 horas: Campeonato de España Snipe Master 2022.



Sábado

· 09.00 horas: EcoRallye. Explanada del Parrote.

· 12.00 horas: Campeonato de España Snipe Master 2022.

· 12.00-21.00 horas: I Torneo Internacional CI Zalaeta (Polideportivo Barrio de las Flores).

Domingo

· 09.30 horas: EcoRallye. Explanada del Parrote.

· 10.00 horas: Circuíto Coruña Corre - IX Carreira Popular Volta a Oza.

· 11.00 horas: Campeonato de España Snipe Master 2022.

· 12.00 horas: Depor Abanca vs Rayo Vallecano (Abegondo).

· 12.00 horas: Mérida vs Deportivo (Estadio Romano José Fouto).

· 16.00 horas: Victoria C.F. vs Deportivo Abanca B (Campo de Fútbol Municipal Rodrigo García Vizoso).



Área metropolitana

Viernes

· Carral: Fiestas del Socorro. Grupo Bomba y Ritmo Joven.

· Curtis: Fiestas de Teixeiro. Misa solemne y procesión (12.30), sesión vermú con las orquestas Ocaband y Los Player's y pasacalles con la charanga Santa Compaña. Gran sesión pirotécnica a cargo de Rocha-areas.

· Oza-Cesuras: As Capillas. Gran churrascada (20.00) y a continuación verbena con Los Satélites y Dúo Dilema.

Sábado

· Carral: Fiestas del Socorro. Panamá y La Banda de Ayer.

· Coirós: Fiestas de la Espenuca y Caresma. Churrascada con música (21.00).

· Curtis: Fiestas de Teixeiro. Gran fiesta infantil, sesión vermú a ritmo de Explosión y fin de fiesta con el concierto en la plaza de la banda coruñesa Smoke (22.00).

· Oza-Cesuras: As Capillas. Misa solemne con el coro interparroquial (13.00) y sesión vermú y verbena a cargo de Grupo Lume.

Festas socorro

Domingo

· Carral: Fiestas del Socorro. Nueva fuerza y Lora, además de la Tradicional 'Queima do Panteón'.

· Mabegondo (Abegondo): San Tirso. Misa solemne (13.00), sesión vermú del dúo Dilema y fiesta infantil (17.00).

· Oza-Cesuras: As Capillas. Dianas y alboradas con el grupo de gaitas "O Xico". Misa solemne (13.00), seguida de la sesión vermú con Dúo D'Vicio.

Lunes

· Mabegondo (Abegondo): San Tirso. Churrascada (19.00), verbena con la orquesta Charleston y el grupo Fussion.

Como ves, hay un montón de propuestas para todos los gustos y para todos los bolsillos. La semana que viene, te cuento más planes.

Andrea Gestal