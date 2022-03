Villoslada admite que el congreso provincial fue "la gota que colmó el vaso"

El hasta esta mañana concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de A Coruña, Juan Díaz Villoslada, ha reconocido tras presentar su dimisión que "era difícil mantener ese nivel de interlocución con otras instituciones" que requería su cargo: "Veías que no había ese feedback que hay que tener", afirmó.





Los tiempos de tramitación del presupuesto o los compromisos con el puerto son noticias que van agudizando un poco esas diferencias de criterio, explicó. "La decisión era continuar a pesar de todo o me aparto y que el equipo se reconfigure y que coja fuerza". "Lo que quiero es que el Partido Socialista y el gobierno municipal se mantengan fuertes", añadió.





Sobre la votación del domingo en el PSOE provincial, en el que Inés Rey obtuvo el 63% de los apoyos y en cuyo comité ejecutivo no hubo un puesto para él, no fue determinante, aunque sí "como una gota que colma un vaso". "Fue una señal importante; después de haber pasado por una serie de procesos orgánicos anteriores y si en la gestión interna no tengo todos los apoyos para los proyectos importantes de la ciudad... a buen entendedor, pocas palabras bastan".





Villoslada ha reconocido que deponer de sus funciones a Eva Martínez Acón fue "dura" y que él nunca la compartió y que, con el paso del tiempo, debería revertirse. "Yo siempre lo he tenido en mi conciencia", aseguró.