Little Italy y Chinatown convierten el centro de A Coruña en una pequeña Nueva York

Vaya por delante que la historia que le contaremos a continuación no parte ni de la tradición oral, ni de un portal de internet, guía turística o el ingenio del un redactor con visión negocio. Por lo tanto, si a partir de ahora se encuentra alguna referencia más a la ‘neoyorquización’ de A Coruña o a cómo las calles del centro recuerdan a Little Italy o Chinatown, sepa que el mérito y la autoría intelectual corresponden a la mujer de Nonito Pereira III, quien teorizó sobre ello en la entrevista CTV de este diario del 20 de octubre de 2024. “El otro día me dijo mi mujer que a la zona de la plaza de Lugo le llamaban Little Italy porque había muchos restaurantes italianos. Y la zona de Fernando Macías y Alfredo Vicenti le llaman Chinatown porque no paran de abrir restaurantes asiáticos. Traducido, entre la plaza de Lugo y Maestro Mateo”, afirmaba.



Lo cierto es que, si se sitúa sobre un mapa, podría ser el origen de la trama de una película de Scorsese, con dos bandos bien diferenciados y ciertas incursiones en territorio ajeno. También podría decirse que la densidad de restaurantes (13 de un lado y 12 de otro) ha llevado a extender los tentáculos al barrio más próximo, aunque en este caso habría que hablar de los tallarines o los espagueti, en función de la apertura y el país correspondiente.



Mucho antes de que prácticamente cada barrio de A Coruña contase con su restaurante asiático de turno la señora Lin se convirtió en precursora cuando, a comienzos de 1984, inauguró el Town, primer chino en la historia de la ciudad y ahora buque insignia de un grupo empresarial que incluye al Simbo o el Donaya Market, entre otros. Su hija, Fang Fang Jin, tiene claro el por qué del rápido crecimiento, especialmente en la zona de Alfredo Vicente y Fernando Macías. “Creo que la mayoría tiene que ver con la segunda generación de asiáticos”, indica la empresaria. “Los primeros tenían falta de idioma, de integración en la vida cotidiana de las ciudades. Ahora, nosotros ya hemos nacido o estudiado aquí y tenemos otra capacidad diferente a la de nuestros padres. El nuestro fue el primer chino en A Coruña y tenemos una clientela fija. Los asiáticos tiraban mucho de eso, de apegarse a lo que funcionó”, prosigue. Y es que los vecinos de Town, en cuestión de unos pocos metros, han conseguido diversificar el producto: el Wok Two de la plaza de Pontevedra apuesta por una comida de rápido consumo, Town se mantiene como elaboraciones gourmet y Buga Ramen o Shifu Ramen tiran de las nuevas tendencias y la querencia por el manga y el anime”.



De los 12 representantes de Chinatown (al igual que en Londres y Nueva York la influencia va más allá del país más grande del continente), tres son chinos (Town, Wok Two y Wok Wang), tres coreanos (Seúl Soul, Seúl’s Grill y HankoYi), dos tailandeses (Thai Bangkok y Kohnlanta), tres japoneses (Itoya, Buga Ramen y Shifu Ramen) y otro ecléctico (Senpan).

Érase una vez en A Coruña

Más difuso es el origen de la comida italiana en A Coruña. Muchos la relacionan con el Donato del Orzán, mientras que las generaciones más recientes se acuerdan de La Tavernetta, que vuelve este martes, y La Mamma Romana, cuyo dueño se encarga ahora de La Famiglia, en ronda de Nelle. “En su día, cuando montamos La Mamma Romana, en 1998, éramos diez restaurantes italianos en toda la ciudad. Ahora somos ‘ciento y la madre’. Además de esa zona de Little Italy, en Riazor también estamos nosotros, Cambalache, Basílico, vuelve La Tavernetta...”, explica Manuel Pérez ‘Lito’. “Antes era la pizza romana, anteriormente la de Cambalache y ahora está de moda la napolitana. Luego hay otras zonas de Italia donde el producto es la leche, y estás comiendo calidad. La gente se ha vuelto más exigente. No tiene nada que ver el cliente de hoy en día con el de hace 15 años”, continua.



Lo que está claro es que Little Italy y Chinatown, en su versión coruñesa, todavía tienen un atractivo especial. Curiosamente, los asiáticos se han anotado un tanto: HankoYi, la parrillada coreana, ocupará el lugar de La Mafia se Sienta a la Mesa.