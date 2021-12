Los vecinos de Matogrande aseguran que no hay problemas de inseguridad en el barrio

La asociación de vecinos de Matogrande defiende que el barrio es seguro y que todos los comercios y locales de hostelería cumplen con la normativa. Por ello, desde la entidad llevan la contraria a las comparaciones con otros barrios de la ciudad, como el Orzán, que tienen problemas graves “y que no se dan en el nuestro”. “Desde el minuto uno apoyamos a Os Mallos, Orzán y demás barrios, aún teniendo menos casos de ruidos, vandalismo, robos, etc., pero entendemos que nadie está a salvo. Por eso nuestro apoyo y reconocimiento, a pesar de tener, como todos, problemas puntuales”, refleja el presidente de la asociación, Esteban Velasco, en el comunicado emitido.



El representante de los vecinos insiste en que los locales del barrio cumplen al “99%” con las ordenanzas, “y los que no las cumplen son denunciados a la Policía Nacional y Local, a los cuales también apoyamos y agradecemos su presencia habitual”, dice.



La asociación de Matogrande secundó la protesta de los vecinos de Os Mallos el 7 de noviembre, en María Pita, junto a otras entidades, como las de la Ciudad Vieja, A Gaiteira-Fátima, Ensenada del Orzán, Visma, Los Rosales y Elviña Segunda Fase.









Actos vandálicos





El último fin de semana de noviembre el distrito de Matogrande fue escenario de una sucesión de actos vandálicos, un hecho puntual que no se ha vuelto a repetir y que no parece estar ligado a la actividad de locales de ocio nocturno.



En la calle de Juan Díaz Porlier tuvieron lugar varios destrozos en retrovisores de coches, establecimientos de hostelería y una moto quemada. Además, frente al Colegio Liceo La Paz se produjo un robo en un vehículo. Pese al miedo inicial, la zona no ha sido foco de nuevos incidentes.