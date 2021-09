PRESCO duplica sus establecimientos hosteleros en dos semanas y supera los 500.000 euros de volumen de negocio

Solamente dos semanas después de su implantación, los bonos PRESCO han alcanzado ya unas ventas totales de 510.613 euros, cantidad en la que se aplicaron descuentos por valor de 131.604 euros mediante los bonos. Este plan, con el que el Ayuntamiento de A Coruña pretende reactivar el tejido comercial local, cuenta ya con 22.059 usuarios, que se han descargado un total de 65.189 bonos.





En el sector de la hostelería la iniciativa está teniendo muy buena acogida. De la veintena de establecimientos que estaban adheridos el día del lanzamiento, el día 15 de septiembre, se ha pasado a un total de 44, el doble en apenas dos semanas. En total, son 595 establecimientos, entre espacios culturales, hostelería, comercio, taxis y locales de estética. Incluso hay varios de ellos que ya han superado o rozan el límite de los 5.000 euros en descuentos.





Dos de los locales donde mejor están funcionando los bonos PRESCO son La Piadina y La Dolce, cuyos dueños ya participaron en el programa el año pasado. Para Laura Sousa, responsables de los establecimientos, la valoración de estos primeros días es muy positiva: "La acogida en nuestros locales está siendo muy buena. Además el tema va a ir crescendo, porque mucha gente todavía no sabe que se ha activado. Lo que hemos hecho nosotros ha sido colocar carteles en el local avisando de que se pueden usar. Y tenemos de todo: gente que viene directamente con el bono en el móvil, para enseñar en caja; clientes que iban a venir de todos modos y que aprovechan el bono para ahorrar; clientes que vienen porque nos han visto en el listado, que ese era uno de los objetivos; y por último gente que está en el local, ve el cartel y se lo descarga, porque es súper sencillo. Es una iniciativa muy buena para la hostelería, para apoyar al comercio local, está aumentando las ventas", explica Sousa.





Desde el Ayuntamiento también valoran muy positivamente el arranque de la campaña. Así lo ha asegurado la alcaldesa, Inés Rey: "Quero destacar a boa acollida que están a ter os Bonos PRESCO xa que en só dúas semanas impulsaron ventas que superan o medio millón de euros e contan con máis de 20.000 usuarios". También lo valora positivamente José Manuel Lage Tuñas, portavoz del grupo municipal y concejal de Economía: “Todas as liñas do PRESCO están a funcionar e o plan de incentivos ao comercio está a ter moi boa resposta. Tal e como prevíamos esta semana algúns negocios chegarán aos 5.000 euros de tope fixados nas bases, o que demostra que o plan de reactivación posto en marcha polo goberno de Inés Rey está a ter moi boa acollida. En apenas unha semana xerouse un volume de negocio superior aos 500.000 euros que, sen o PRESCO, non sen tería movido", asegura.





Página web de PRESCO: https://presco.coruna.gal/es/bonos-presco/

Área de usuarios: https://particulares.presco.gal/

Descarga de la app: Android y Iphone