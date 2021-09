La línea 11 regresa a su recorrido habitual para satisfacción de los vecinos de Os Mallos

El anuncio de la alcaldesa, Inés Rey, de que la línea 11 volvería a detenerse en su parada de Os Mallos se hizo realidad ayer para satisfacción de los vecinos de Os Mallos, que habían realizado una fuerte campaña para conseguir su regreso.





El concejal de Movilidad, Juan Díaz Villoslada, recordó una vez más que el Ayuntamiento había acometido unas obras de pavimentación en la avenida de Os Mallos, y que esa obra había sido el motivo principal por el que se reubicó la parada en la avenida de Arteixo.





Después de finalizar los trabajos se mantuvieron porque había estudios previos que aconsejaban "simplificar" la línea, que ganaría en eficiencia y, por tanto, en usuarios. Pero Villoslada reconoció que "non podemos planificar as cuestións desde unha perspectiva aséptica ou meramente técnica se non que hai que ter en conta a perspectiva dos que viven en determinados puntos".





Tras reuniones con la asociación de vecinos y de comerciantes (pero con la plataforma vecinal que ha llevado a cabo la campaña de protesta), el Ayuntamiento llegó a la conclusión de que "mentres non se trazaran as liñas definitivas se restablecería a liña 11 pola avenida dos Mallos".