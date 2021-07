La Marea Atlántica denuncia el aumento de espacio comercial en la estación intermodal

El grupo municipal de la Marea Atlántica registró alegaciones contra el cambio en el PXOM, impulsado por el Gobierno local, que aumenta de forma injustificada la edificabilidad de la futura estación Intermodal, para permitir al Adif 7.500 metros cuadrados más de usos terciarios.





Para la portavoz de la formación municipal, María García, “nun momento de grave crise no comercio de proximidade, mentres os locais baleiros aumentan cada día, o Concello non pode promover a competencia desleal”.





Añade, además, que “como xa advertimos no Pleno do mes de abril, este agasallo ao ADIF non está xustificado no expediente nin responde ao interese xeral da cidade, só ao interese do ADIF”.





De esta forma, “prémiase pola porta de atrás ao administrador ferroviario polos seus constantes atrasos na tramitación da Intermodal e pola súa falta de compromiso. Como na Maestranza e no Porto, semella que o Estado só busca facer caixa na Coruña”.





El grupo recuerda que la estación ya contaba con espacio reservado para usos comerciales, pero ahora se le suman más metros cuadrados.