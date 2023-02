El Gobierno dice estar dispuesto a hablar con el PP para reformar la ley del solo sí es sí

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se mostró dispuesto a sentarse a hablar con “todos” los partidos, incluido el PP, para modificar la ley del solo sí es sí y poner fin a sus efectos “indeseados”.



“Yo voy hablar con todos los grupos parlamentarios, porque quiero, como siempre, que salgan adelante todas las iniciativas”, señaló ayer Bolaños.



Sin embargo, reprochó a los populares que históricamente hayan votado en contra de leyes del PSOE que “mejoran” los derechos de las mujeres como la del aborto y que las recurran al Tribunal Constitucional para “tumbarlas”.



Además, resaltó que las conversaciones van a ser “sobre la base de que el consentimiento no se toca” y de que hay que “corregir” la ley por sus efectos, que “nadie previó y nadie quería”.



Y limitó las discrepancias del PSOE con Unidas Podemos, su socio de Gobierno, a “cuestiones técnicas”.

Dos modelos para el acuerdo



Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aseguró que su formación no recibió ninguna llamada del PSOE para abordar la reforma de la ley del solo sí es sí y, aunque insistió en que los populares tienden la mano a los socialistas para llevarla a cabo, les pidió “rigor” en cuanto a los términos del nuevo texto.



Gamarra mantuvo su ofrecimiento para apoyar la toma en consideración la reforma de la ley presentada por el Partido Socialista para que este cambio se materialice pero con una condición, que el planteamiento de la reforma sea situar las penas como se encontraban en el Código Penal antes de la entrada den vigor de la ley del solo sí es sí.



En la otra punta del triángulo sobre el que parece girar la norma está la ministra de Igualdad, Irene Montero, que reconoció que las negociaciones con el PSOE para llegar a un acuerdo sobre la reforma de la ley están interrumpidas y que no mantuvo ninguna conversación con la ministra de Justicia Pilar Llop desde el pasado martes.



“Yo deseo poder negociar cuanto antes porque deseo dar una respuesta unitaria a las víctimas. Yo no me he levantado de la mesa con tal de volver al modelo del consentimiento”, explicó Montero.



La titular de Igualdad insistió en la existencia de una “discrepancia política” que, según aseguró, con el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo “no estaba”. Asimismo, reconoció que no se esperaba que el PSOE “volviera al modelo penal anterior”.



Sobre las manifestaciones de Pilar Llop de que desde el Ministerio de Igualdad se está confundiendo a la opinión pública, Montero respondió: “La idea del calvario probatorio no es mía”.