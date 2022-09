Entrevista a Moncho Méndez: "A Coruña respira gastronomía"

Moncho Méndez, chef del restaurante Millo, en A Coruña, acaba de ser premiado como Cocinero Gallego 2022 en el Galicia Forum Gastronómico. Su local es una apuesta personal y arriesgada, situada en el Orzán, donde elabora a diario una carta cambiante y muy basada en los vegetales. Cocina de mercado valiente que le está trayendo numerosos premios este año.

¿Qué supone para ti haber sido reconocido como Cocinero Gallego 2022?

Desde antes de saber que el ganador era yo, ya estaba agradecido por todo el reconocimiento. El factor suerte siempre te tiene que acompañar, pero si no hay mucho trabajo detrás, es imposible. Es un reconocimiento para mí y para todo el equipo de Millo, que me acompañan siempre y a los que estoy muy agradecido. Una alegría brutal que me da muchas ganas de seguir trabajando sin parar.

Háblanos un poco del plato que has preparado hoy, la tarta tatín de remolacha.

El plato es el resultado de buscar las sinergias con nuestros proveedores. Lo que más nos gusta es la verdura, nosotros cambiamos la carta continuamente, incluso del mediodía a la noche. Nos gusta hacerlo, es nuestra forma de ser y podemos hacer lo que nos gusta. Os Biosbardos nos cede parte de su terreno, y la remolacha que hice hoy la planté yo con mis manos. Entonces es un plato hecho con un cariño brutal, quizás no el más técnico, pero sí muy especial.

El de hoy llega después de varios premios, ¿qué tal sienta tanto reconocimiento?

La verdad es que este año no sé qué es lo que pasa, pero podría ser yo como cualquier otro. Aquí hay diferentes perfiles, gente potentísima con un nivel brutal. Estar aquí y ver esto, compartirlo con esta gente es algo increíble.

A Coruña tiene un nivelón ahora mismo en el ámbito gastronómico...

Sí, totalmente. Yo trabajé fuera, y al volver me costó muchísimo adaptarme pero ahora lo disfruto un montón. Hay un nivel brutal tanto en A Coruña como en Galicia. Cada vez que salgo a cualquier otra ciudad lo veo más. Sin desmerecer a ningún otro sitio, que en España se come fenomenal casi en cualquier sitio, pero lo de A Coruña es brutal. El mejor sitio para comer, la cocina más divertida... A Coruña ahora mismo respira gastronomía.

¿Se nota todo ese reconocimiento en las reservas diarias del restaurante?

Para ser sincero, nosotros siempre tuvimos mucha gente. Hubo un momento malo con la pandemia, pero ahora la crisis ya pasó y nosotros seguimos trabajando muchísimo, a nivel casi de antes del covid. Ahora ya se nota que entran muchísimas reservas. Y vamos a tener un buen otoño, eso espero.