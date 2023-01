Día Internacional de la croqueta: los bocados que no te debes perder en A Coruña

No hay un bocado mejor para un bluemonday de lluvia y temporal que el que se le puede dar a una croqueta. Este plato típico de la gastronomía española se ha convertido gracias al apoyo de las redes sociales y, por supuesto, a la tradición en uno de los alimentos con más poder sanador. Si uno tiene uno tiene problemas, el día mejora con croquetas o, cuando se le quiere mostrar cariño a un familiar o amigo no hay prueba más grande de afecto que el de regalarle unas croquetas. Son, sin lugar a dudas, las reinas de la buena cocina y, por ello en el Día Mundial de la Croquerta desde Gastroideal hemos querido hacer repaso por algunas que uno no debe perderse en la ciudad.

Pracer

Son ya un clásico de Pracer. Las croquetas se han convertido en el salvoconducto perfecto para disfrutar de la gastronomía de la barra gamberra de Zalaeta que lideran Moncho Bargo y Javi Freijeiro. Como dicen ellos, “las croquetas son las reinas de la casa”. Su tesoro con sabor a chilly crab es uno de los platos que más salen en las comandas de este restaurante coruñés.

Quiosco Down Experience

Está prohibido pasar por la plaza de Ourense sin comerse un bocata de calamares como los que preparan en el Quiosco Down Experience, pero además, las croquetas de jamón ibérico son otra de sus especialidades. Se trata de un proyecto de restauración diferente e inclusivo que además cuenta con servicio delivery para días como los de hoy en los que apetece menos salir de casa.

La esquina de Valentina

En este local de la calle Galera su filosofía ya da buena cuenta de que lo que allí se cuece está muy sabroso. “Todo lo que sea comer cas máns nos encanta”, dicen en su perfil de Instagram. Las croquetas de pollo asado no se quedan atrás, ¿su peculiaridad? Que no llevan bechamel. Sin duda, una reinterpretación del clásico gastronómico de todos los tiempos que es obligado probar.

La Taberna de La Galera

Las croquetas de la Taberna da Galera son de obligada degustación. Son caseras, melosas y de jamón ibérico. El mejor entrante para un festín de “tabernícolas” (así llaman a sus clientes) en este local del centro, perfectas como entrante.

La Escondita

Adentrarse en María Pita y disfrutar de unas de las mejores croquetas de la ciudad es un plan gastronómico de altura. En La Escondita tienen varios tipos, aunque las que se llevan el premio son las de puerro híper cremosas y con intenso sabor.