Proponen que el Balneario de Arteixo se llame Centro Sociocultural Amancio Ortega

El PSOE de Arteixo propone que el edificio del antiguo hotel del Balneario, recientemente inaugurado, pase a denominarse Centro Sociocultural Amancio Ortega. Así lo señalan los socialistas, que ven esta medida como una forma de agradecerle al presidente de la Fundación Amancio Ortega su compromiso con el municipio y el "altruísmo" mostrado con la adquisición del complejo, que servirá como centro cívico, residencia de mayores y escuela infantil.

Desde el PSOE arteixán consideran que después de la apertura esta semana de la planta baja y el jardín es el momento de agradecer al empresario su labora, ya que la adquisición por su parte del edificio posibilitó la captación de fotos europeos para realizar las obras de rehabilitación.

La portavoz municipal, Patricia Boedo, también recuerda que fue en Arteixo donde nación el primer proyecto industrial de Amancio Ortega, con la instalación en 1977 de la primera fábrica de GOA, y que es ahora el ayuntamiento el que cuenta con las instalaciones de la sede central de Inditex, fábricas y oficinas que dan trabajo a más de 5.000 empleados.

“No seu compromiso co desenvolvemento do noso concello figura a posta en marcha do proxecto tecnolóxico Ponte dos Brozos cunha inversión de preto de nove millóns de euros”, recuerda Boedo, que posibilitó durante una década que profesores y alumnos de los centros participasen en un programa de formación internacional que facilitó nuevos usos pedagógicos.

Además, Boedo explicó que “nos derradeiros tempos a fundación fixo unha inversión duns doce millóns de euros” con la construcción de la primera residencia de mayores del municipio, que comparte infraestructura con la nueva escuela infantil.