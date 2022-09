¿Qué puedo hacer estos días en A Coruña y su área metropolitana?

¡Hola! ¿Qué tal ha ido la semana? El otoño llega, pero los planes no se detienen en la ciudad herculina y su entorno. Dan lluvias para el fin de semana, pero nadie te quita que disfrutes de un buen concierto en la Mardi Gras o aproveches los últimos días de la exposición '40 años de Estilo Verino' en la Fundación Luis Seoane.

¿Qué lo tuyo es la gastronomía? Recuerda que el Fórum Gastronómico llega a Palexco este domingo, tras unos años sin celebrarse con motivo de la pandemia, y allí podrás disfrutar de diversidad de actividades relacionadas con el mundo culinario.

Presentación de Galicia Fórum Gastronómico, en el museo MEGA

Música

Viernes

· 20.00 horas: Recital de Xabier Anduaga (Teatro Colón).

· 20.00 horas: Amizades - concierto benéfico a favor de AFACO (Centro Ágora).

· 21.00 horas: Roberto Sobrado (Cenas acústicas - Ayó Pasta Bar).

· 21.00 horas: Nat Simons (KM. C EG - La Disfrutona del Orzán).

· 22.00 horas: Graxa + Overlook (Sala Filomatic).

· 22.00 horas: Purple Rei - Prince en galego (Garufa Club).

· 22.00 horas: El Jose (Mardi Gras).



Sábado

· 01.00 horas: Sesión en SKY ROOM (Cristian Varela, Bárbara Lago & Mury - Sala Pelícano).

· 20.00 horas: 'Norma', de Bellini (Programación Lírica - Teatro Colón).

· 21.00 horas: Irene Angueira Ojeros (Bar Río de Janeiro).

· 22.00 horas: Ruthless/ Flayed Alive/Fractura (Sala Filomatic).

· 22.00 horas: Son de Camagüey (Garufa Club).

· 22.00 horas: La M.O.D.A. (Sala Pelícano).

· 22.30 horas: The Old Glories (Mardi Gras).

Teatro

Viernes

· 20.30 horas: Obra de teatro 'Una noche sin luna', de Juan Diego Botto sobre textos de Federico García Lorca.

Sábado

· 20.30 horas: Obra de teatro 'Una noche sin luna', de Juan Diego Botto sobre textos de Federico García Lorca.

Conferencias

Lunes

· 11.00-14.00 y 17.00 a 20.00 horas: Ciclo de conferencias por el 'Día de la Policía' (Paraninfo de la Universidad).

En familia

Viernes

· 11.00 horas: Concierto didáctico en familia, música y policía (Palacio de la Ópera).

Sábado

· 11.00 horas: Exhibición Policial para familias (Coliseum).

· 17.30 horas: Sala Marilyn Monroe 'Un quijote de la animación española' dentro del ciclo Animacción, en homenaje a Cruz Delgado.

· 19.00 horas: El espectáculo 'Old time bakery', de Mag Edgard, dentro del programa ForuMáxico.

Exposiciones

Viernes

· 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas: 'AI: More than Human' (Afundación).

· 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas: 'Nueva Babilonia', '40 años de Estilo Verino' y '...ma patrie, mon Finistère. Fragmentos da correspondencia Camus-Casares' (Fundación Luis Seoane).

· 10.00 a 20.00 horas: 'After the whale' (Museo de Bellas Artes).



Sábado

· 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas: 'AI: More than Human' (Afundación).

· 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas: 'Nueva Babilonia', '40 años de Estilo Verino' y '...ma patrie, mon Finistère. Fragmentos da correspondencia Camus-Casares' (Fundación Luis Seoane).

· 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas: 'After the whale' (Museo de Bellas Artes).

Domingo

· 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas: 'AI: More than Human' (Afundación).

· 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas: 'Nueva Babilonia', '40 años de Estilo Verino' y '...ma patrie, mon Finistère. Fragmentos da correspondencia Camus-Casares' (Fundación Luis Seoane).

· 10.00 a 14.00 horas: 'After the whale' (Museo de Bellas Artes).

Gastronomía

Desde el domingo hasta el martes, podrás disfrutar en Palexco del Fórum Gastronómico. Se trata del mayor evento gastronómico profesional del norte de España y se ha convertido desde su primera edición en Galicia en el año 2008, en el punto de encuentro imprescindible para los profesionales del food service en el noroeste de la península, celebrándose sus cuatro últimas ediciones en la ciudad de A Coruña.



Nuestra sección de Gastro Ideal tendrá un stand durante los tres días, donde se harán entrevistas, se dará información y se trabajará en directo haciendo contenidos para la web.



Espectáculos

Viernes

· 20.00 horas: Sala Marilyn Monroe: película 'Moneyboys' de C.B. Yi (Fórum Metropolitano).

· 20.00 horas: Sala Fernando Rey: película 'Kazoku wa tsuraiyo' de Yoji Yamada (Fórum Metropolitano).

Sábado

· 20.00 horas: Sala Marilyn Monroe: película 'Moneyboys' de C.B. Yi (Fórum Metropolitano).

· 20.00 horas: Sala Fernando Rey: película 'Kazoku wa tsuraiyo' de Yoji Yamada (Fórum Metropolitano).

Lunes

· 19.00 horas: película '2001: Una odisea en el espacio', dentro del ciclo de cine de la exposición 'AI More than Human'.

Aire libre

Ejercicio en diversos escenarios de la ciudad, gratuito y abierto a todo el público.

Viernes

· 10.00 - 11.00 horas: Yoga (Mirador del Matadero), Tai Chi (Barrio de las Flores), Gimnasia aeróbica (Playa de Riazor) y Zumba (Plaza Elíptica).

· 11.30 - 12.30 horas: Tai Chi (Parque de Vioño), Mayores en Forma (Plaza de los Marineros), Zumba (Playa de Riazor) y Pilates (Mirador del Matadero).

· 18.00 - 19.00 horas: Gimnasia aeróbica (Playa de Riazor), Zumba (Mirador del Matadero) y Pilates (Playa de Oza).

· 19.30 - 20.30 horas: Pilates (Parque Europa).

· 20.00 - 21.00 horas: Gimnasia aeróbica (Plaza de Salvador de Madariaga - Ventorrillo).

Formación

Viernes

19.00 horas: Círculo de Mujeres (Asociación Acéfala).

Deportes

Viernes

· 21.30 horas: Deportivo Liceo vs Solideo PHC Sant Cugat (Palacio de los Deportes).

Sábado

Ciclismo

· 10.00 horas: XXIV Campeonato de España de Mountainbike Policías Locales (O Parrote).

Atletismo

· 22.00 horas: 'I Carrera nocturna solidaria: A Coruña, por los héroes del Orzán'.

Fútbol

· 12.00 horas: Deportivo Abanca vs Dux Logroño (Abegondo).

· 12.15 horas: Victoria C.F. vs Lóstrego Club de Fútbol (Campo Municipal de Fútbol Rodrigo García Vizoso).

· 18.00 horas: Celta B - Deportivo (Balaídos).

Fútbol Sala

· 16.00 horas: 5 CORUÑA FS vs Ciudad de Narón.

Roller Derby

· 16.30 horas: As Brigantias RD A Coruña vs. La Güestia RD Asturies.

· 19.00 horas: As Brigantias RD A Coruña vs. Harbor Girls St. Pauli Roller Derby.

Domingo

Atletismo

· 10.00 horas: Carrera de la Mujer 2022 (Palacio de los Deportes).

Área metropolitana



Viernes

· Arteixo: Película 'Cuñados', a las 20.30 horas (centro cívico).

· Bergondo: Cortiñán 2022. Gran churrascada amenizada por la orquesta Marbella (a partir de las 20.00 horas).

· Betanzos: Exposición del artista Jesús Núñez, de 10.00-14.00 y de 16.00-20.00 horas (CIEC).

· Cambre: Brexo Lema. Paella y churrasco con verbena a cargo de D'Vicio y Os Satélites (a partir de las 20.00 horas).

· Sada: La compañía italiana Di Filippo Marionette representa "Corazón de Madeira", a las 20.00 horas (Capela de San Roque).

Sábado

· Bergondo: Cortiñán 2022. Dianas y alboradas, misa solemne (13.30 horas) y sesión vermú y verbena amenizada por Dúo En Clave de ti.

· Betanzos:

· Sábados miúdos. Danzacuentos 'Ritmos na Selva', de la mano de Laura Martínez Rey, a las 12.00 horas (Aula de Usos Múltiples). Con inscripción previa.

· Obra teatral 'Abril de Lume e Ferro', a las 20.00 horas (Aula de cultura Xulio Cuns).

· Cambre: Brexo Lema. Dianas y alboradas y sesión vermú con Dúo Matices. A partir de las 17.30 horas: paseos a caballo e hinchables. Partido de solteros contra casados (18.00) y bochinche ambientado con música (19.00). Por la noche, gran verbena amenizada por Dúo Matices y Disco Móvil Impacto.

· Oza-Cesuras: Bandoxa 2022. Misas (11.00 y 12.00 horas) y sesión vermú con orquesta Salsarena. Por la noche, gran verbena con Salsarena y Puzzle.

Domingo

· Bergondo: Cortiñán 2022. Dianas y alboradas, misa solemne (13.30 horas), sesión vermú amenizada por el Trío en Sintonía y fiesta infantil (a partir de las 18.00).

· Cambre: Brexo Lema. Misa solemne (13.30 horas) y sesión vermú con el Dúo Calú.

· Oza-Cesuras: Bandoxa 2022. Misas (09.00, 10.00, 11.00 y 12.00 horas), sesión vermú con la orquesta Fuego, misa solemne (17.30) y gran fin de fiesta con las orquestas Fuego y Satélites (a partir de las 18.00).

Como ves, una semana más, hay un montón de planes para disfrutar. La semana que viene, más (y si es posible, mejor). ¡Disfruta!

Andrea Gestal