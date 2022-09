Moisés Marín: “Me lleva la envidia con la tradición lírica de A Coruña”

El teatro Colón está siendo estos días un hervidero de ensayos para prepara la ‘Norma’ de Bellini que se representará los próximos 22 y 24 de septiembre (20.00 horas) en el marco de la Programación Lírica de Amigos de la Ópera.



El tenor granadino Moisés Marín, que se pondrá en la piel de Pollione, ratifica que están siendo unos días “intensos e intensivos” para poner sobre las tablas “un operón”.



Marín destaca que es la primera vez que se pone en la piel de este “procónsul romano, muy ávido de testosterona” que se “cree que puede hacer lo que le dé la gana”, dejándose llevar por sus impulsos, los que le llevan a tener un affaire con Norma, pero “cuando se ha cansado de ese juguete, necesita otro, que es Adalgisa”. Y entre esas relaciones se va moviendo la trama, “parece que el amor de ese momento (Adalgisa) lo lleva por el camino de la amargura y al final los descubre Norma y se lía bien gorda”, explica entre risas Marín.



Los artistas suelen ir evolucionando y con ellos su voz, por lo que roles que un día parecen lejanos, ahora quizá no lo son tanto. Es lo que le ocurre a Marín con Pollione, “si hace cinco años me hubiesen dicho que iba a debutar Pollione, no hubiera creído a nadie”. Pero, al final, “el trabajo, el esfuerzo y la constancia pagan y aquí estoy, para disfrutarlo y hacer disfrutar”.

Paso por la ciudad

Este fin de semana participará de ‘Norma’, pero el paso de Marín por la ciudad, que también está siendo su primera vez en la ciudad, pero en las últimas semanas también formó parte de la Gala Lírica y de ‘La Forza del Destino’, “estoy abonado a esta temporada”, bromea.



Pero esta continuidad lo ha situado casi como “un artista estable de la temporada y, la verdad, es que yo encantado”, comenta Marín, que apunta que la ciudad le está pareciendo “maravillosa, en el teatro se trabaja muy bien, en un ambiente genial y con un nivel de profesionalidad altísimo”.



Repasando el programa completo de la Temporada Lírica, el tenor granadino lo tiene claro, “es un lujo”. “Soy de Granada y siempre que vengo a una ciudad con tradición lírica y que tienen una temporada como esta, me lleva la envidia”, explica con una sonrisa, mientras prosigue: “ojalá en mi ciudad hubiera una temporada... bueno, con la mitad que esta sería fabuloso, porque es un privilegio que A Coruña tenga esto”.



A pesar de no tener una tradición lírica como la coruñesa, Granada sí que cuenta con un fuerte arraigo de los coros, que fueron, precisamente, el germen lírico de Marín, que cantó en multitud de ellos. Fue después de acabar sus estudios de flauta, que compaginaba con una Ingeniería de Caminos, “lo mismo, vaya”, reconoce el propio tenor entre risas.