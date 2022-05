Aterrizan en Xuxán los primeros negocios que optan por instalarse en el barrio. Las próximas en llegar serán unas oficinas de unos sindicatos que cambiarán su sede a esta nueva zona, concretamente a la calle de Milagros Rey Hombre. No será la única inauguración, ya que una de las panaderías más conocidas de la ciudad se emplazará en la calle de Agrelo.



Los vecinos se muestran muy contentos con estos nuevos locales y ven con positividad que el barrio comience a despertar. Eso sí, ansían que llegue, por fin, una cafetería o un bar: “Sería increíble”, comenta el presidente de la asociación de vecinos de Matogrande, que también actúa como representante de Xuxán.



Los residentes de este barrio, sin embargo, desean que se aceleren las obras de urbanización para finalizarlas cuanto antes, así como poder contar con una zona deportiva que pueda ser utilizada a día de hoy.



“Se nota que el barrio está creciendo y recibiendo ofertas para alquilar locales comerciales, pero la urbanización es lo que más esperamos. La unión con el distrito de Matogrande todavía no está en marcha; la zona de la vía va bien y se está trabajando con las barandillas, pero no se están desarrollando los enlaces”, añade Velasco.



Las zonas verdes son otro aspecto que los vecinos ven con buenos ojos, ya que hay una gran cantidad de árboles plantados, pero también están satisfechos por el ritmo de construcción de las viviendas. “Hay ahora mismo un edificio en edificación de noventa viviendas, y estas ya están adjudicadas”, explica. Se trata del “Mirador de Matogrande”, ubicado al lado del Lidl, una característica que “aportará actividad y futuro al barrio”, dice el presidente de la entidad vecinal.



El 30 de abril el Gobierno local informó sobre la puesta en marcha del ajardinamiento de Xuxán, dentro de los trabajos previstos para humanizar la zona. Así, realizó la primera plantación de árboles dentro del proyecto que incluye el ajardinamiento de la urbanización que se encuentra entre la avenida de Alfonso Molina y Eirís.



Así, está prevista la plantación del césped en los jardines, de taludes con especies arbustivas, de árboles, la creación de pantallas vegetales en el entorno de la AC-10, AC-11 y la vía del ferrocarril, además de la instalación de la red de riego automático. Por el momento, se extendió tierra vegetal y se plantaron 121 ejemplares de abedules. Los trabajos comenzaron en marzo con el acondicionamiento de las parcelas libres, incluyendo el roce y retirada de la cubierta vegetal existente. Esta actuación le da prioridad a los terrenos de las zonas que ya están habitadas en el barrio.









Próximas actuaciones



En los próximos meses se continuará con el acondicionamiento de las parcelas, la ejecución de la red de riego automático y la plantación de árboles, arbustos y césped.



La humanización del entorno será completada con la instalación de zonas biosaludables y mobiliario urbano, con cien bancos, trece fuentes y 186 papeleras. El proyecto cuenta con una serie de intervenciones entre las que se proyecta el soterramiento parcial de las vías del tren y la construcción de los puentes sobre las vías que comunican Xuxán con Matogrande.













► CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA El Consello da Xunta del 9 de abril aprobó más de una decena de acuerdos relacionados con la ciudad, la comarca y la provincia coruñesa. Entre ellos, está el estudio que anunció el por entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para construir 58 nuevas viviendas de promoción pública en el barrio de Xuxán, que se suman a las ochenta ya proyectadas. Así, se eleva hasta 138 la oferta pública, de las cuales cuarenta serán entregadas el próximo verano, mientras que otras cuarenta se licitaron el pasado enero. El Gobierno gallego espera también sacar a concurso público cuatro parcelas de suelo público.