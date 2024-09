El PP de A Coruña presentará alegaciones contra el "pelotazo urbanístico" de As Xubias

La alcaldesa, Inés Rey, se ha topado con un escollo casi insalvable en su plan para desarrollar As Xubias: el rechazo frontal de la oposición. El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, lo denomina "pelotazo urbanístico" y ha anunciado que su grupo presentará alegaciones al convenio que firmó el Gobierno local con un fondo suizo, Ginkgo, que quiere crear un plan parcial para construir en la zona. El BNG ya había anunciado la misma medida la semana pasada.

Se trata de un obstáculo muy serio para Inés Rey, que gobierna en minoría. Para sacar adelante el plan parcial, necesitaría como mínimo que no hubiera ningún voto en contra, pero ni el PP ni el BNG parecen estar por la labor de abstenerse. En el último pleno, ya presentaron una moción a favor de suspender el convenio (una medida sin efecto real) en la que quedó reflejado el equilibrio de poder en el hemiciclo municipal: 16 votos a favor contra los once en contra del PSOE.

Fue, además, un pleno muy bronco, en el que José Manuel Lage, portavoz socialista y teniente de alcalde llamó "sinvergüenza" al concejal popular Roberto Rodríguez después de que este le afeara un asunto sobre un coche que aparcaba en María Pita. Eso motivó que Lorenzo fuera ayer muy crítico con la labor municipal.

Entre estos puntos, el líder de la oposición criticó la falta de documentación. "Trancurridos 23 días desde que se inició el período de exposición pública, falta el acuerdo de conciliación entre los antiguos propietarios (de astilleros Valiña) y el Ayuntamiento. A día de hoy lo desconocemos", criticó. El anterior propietario comenzó un litigio con el Ayuntamiento y ambas partes llegaron a un entendimiento, al que se subroga Ginkgo.

Las piezas del puzzle

Para Lorenzo, es cuestionable que el proyecto se base en la modificación del planeamiento de 2008, que le concede mayor edificabilidad, mientras que el resto del litoral, hasta A Pasaxe, se reducirá en un 60%. "Nos enteramos en el pleno que llevaban dos años negociando y hace dos años se suspendieron las licencias en esa zona, y se aprobó en Junta de Gobierno la reducción en un un 60% la edificabilidad, pero no se llevó a pleno, así que no es eficaz. Y hace dos años, el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, presentó su dimisión. Todas las piezas del puzzle me empiezan a encajar", enumeró.

También denunciaron la falta de diálogo por parte del Gobierno de Inés Rey. "Hasta ahora lo único que sabemos es que la alcaldesa se presentó en As Xubias el 8 de julio sin avisar a los vecinos" para anunciar el convenio y que el 30 de julio lo firmó "sin conocimiento de la oposición ni de los vecinos" y que los únicos que han ido a hablar con los vecinos "son los representantes del PP".

Lorenzo considera que es necesario informar a los afectados y recordó que en su programa electoral ya había sugerido un proyecto de desarrollo. "Vender el planeamiento urbanístico a un fondo de subvención extranjera le recomendaría que mirara para otro lado".

Por último, tocó el tema del nombramiento de Isabel Pardo de Vera como directora del planeamiento estratégico municipal, dado que la Pardo también está contratada por Ginkgo. El nombramiento de la antigua secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana todavía no ha sido publicado, a pesar de que el anuncio se hizo en abril. "Si esta señora ha sido asesora del fondo de inversión en otros desarrollos urbanísticos en otras ciudades, pediría que dada la compatibilidad, no la nombrara. Y si está nombrada, que la cesara", reclamó.