La oposición considera que Ginkgo confirma sus denuncias sobre el proyecto de As Xubias

Este viernes los representantes de Ginkgo Advisor y los vecinos de As Xubias se reunieron en la antigua discoteca Pachá para hablar de cómo será el proceso de transformación de la zona. La oposición, es decir, BNG y PP, no tardaron ni 24 horas en dar a conocer su opinión sobre lo acontecido en este encuentro: “El fondo suizo confirma las denuncias del PP sobre el pelotazo urbanístico en connivencia con el Gobierno municipal”.



Así de tajante se mostraron los populares en un comunicado emitido ayer, en el que también indicaron que “los representantes de Ginkgo reconocieron en la reunión que urbanizarán en sus terrenos con la edificabilidad aprobada y firmada en 2009 por un gobierno municipal socialista. Por tanto, que no habrá reducción de edificabilidad en sus terrenos incluidos en el plan especial que Inés Rey se ha comprometido a elaborar con la firma del convenio”.



Sobre este punto también se pronunciaron los nacionalistas, criticando que “Gingko manifestou que a única norma á que se teñen que ater, á hora de construír, é a do PXOM actualmente vixente e non a da modificación puntual pendente de ser levada a Pleno, mudanza que rebaixa substancialmente a edificabilidade do ámbito”.



Al respecto, la concejala Avia Veira, que defendió en el pleno del pasado jueves una moción que obtuvo el apoyo mayoritario de la cámara municipal– considera que “as afirmacións de Gingko veñen darnos a razón no que ten a ver co planeamento que se vai ter que aplicar nas Xubias e veñen descubrir as mentiras do Goberno Local que o BNG denunciou en rolda de prensa e en pleno”. Por ello, la edil del Bloque volvió a incidir en que “non imos consentir ningunha actuación que non consista en protexer o bordo litoral”.