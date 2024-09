David Chipperfield sobre As Xubias: “Quien se quiera quedar allí, que se quede”

El fondo de inversión que tiene planes de futuro para As Xubias y los residentes históricos de uno de los barrios más diferenciales y pintorescos de la ciudad se vieron las caras por primera vez para hablar del qué, la manera y cuándo será el proceso de transformación de la zona. Como es habitual en estos casos, el entendimiento no fue la nota predominante, aunque sí una corrección y cordialidad que marcaron casi todo el intercambio de preguntas, respuestas y pareceres, por más que estos estuvieran en ocasiones en las antípodas y que de allí no saliera nadie especialmente satisfecho. Eso sí, los representantes de los inversores hablaron en nombre del célebre arquitecto David Chipperfield, encargado del plan, para sentenciar: “David Chipperfield está encantado de que quien se quiera quedar que se quede, considera que eso es bueno para la zona: si tú tienes una casa rosa y él hace una amarilla también es bueno”.



Ginkgo Advisor ha movido ficha y se ha hecho con el solar de la histórica discoteca Pachá, y allí donde muchos pisaron por primera vez una pista les tocó bailar esta vez con la más fea. Es decir, hacerse entender, lo que es más fácil de decir que de llevar a cabo. “Estáis equivocados” o “el convenio no dice eso” fueron algunas de las frases más recurrentes del intercambio de preguntas y respuestas. Aproximadamente medio centenar de vecinos se dieron cita en el garaje anexo a Pachá. Anteriormente habían gozado de un tour privado por la instalación, con unas vistas con las que se entiende el porqué de la obsesión de Chipperfield por As Xubias, literalmente. “Le obsesiona la ría gallega”, comentó uno de los representantes de Ginkgo.

A su disposición

Actuaron como interlocutores del fondo y del arquitecto británico tanto José María Fernández Miranda como Álvaro Sánchez, quienes se describieron como “project manager” y “oficina técnica” respectivamente. Sin embargo, la visita de los compradores no fue de la mano de una exposición previa, sino que después de presentarse se pusieron a disposición de un turno de preguntas que resultó ordenado, educado y con un tono creciente pero contenido de cabreo por parte de los convocados. La más veterana de la sala rompió el hielo: “¿Nos obligan a vender?”. Desde una silla cercana añadió otro afectado: “Han hecho todo sin contar con los vecinos, con nosotros no ha hablado nadie”.



No menos directa fue la respuesta a la primera mujer en intervenir: “Lo que vayamos a hacer será en nuestra parcela, y cuando usted hace algo en su terreno no le pregunta al vecino”. Actualmente Ginkgo tiene un total, según informó, de 32 parcelas. La impresión de los residentes es que todas se corresponden con terrenos abandonados y que “nadie va a vender”. Esa misma impresión se desprende de las contestaciones y aseveraciones de los presentes, con los que el tono subió por momentos. De hecho, los enviados del fondo hicieron referencia a los diferentes Planes de Ordenanza Municipal, de 2008 y 2013, así como al plan especial de 2022. “Nosotros no planteamos nada, eso lo tienen que hablar con el Ayuntamiento”, subrayaron, además de repetir varias veces que Ginkgo no quiere cambiar “ni la edificabilidad ni los usos” y que en todo momento se rige por lo dicho en la normativa y el PXOM. “Lleváis once años sin preocuparos de lo que decía el PXOM”, recordó el técnico a los vecinos, quienes incluso asintieron sobre su olvido.



“¿Qué opción nos dan a los propietarios? ¿Escuchamos ofertas de compra? ¿Qué va a pasar con As Xubias de Abaixo y su entorno socio demográfico?”. Esas tres cuestiones planteadas por un propietario dieron lugar a la reflexión sobre un proceso de compra que está siendo más lento de lo esperado para los inversores. “Llevamos trabajando dos años y hemos hecho ofertas de compra al 80 por ciento de los vecinos”. La carcajada general fue notable. “Nuestra intención es hacer el máximo número de parcelas posible, pero habrá quien no quiera vender: es un pueblo marinero y ni siquiera querían escuchar nuestras ofertas”.



Se enredó tanto la conversación en el punto final que unos achacaron la falta de entendimiento a un problema de “semántica” y pidiendo comprensión y otros abandonando paulatinamente la sala. Eso sí, el resumen y el poso que quedó fue: “En As Xubias de Arriba no hay nada planeado y para As Xubias de Abaixo crear zonas comunes y verdes en la parte de atrás de las viviendas”.