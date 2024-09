El BNG pide que A Coruña rompa el convenio con el fondo que se encargará de la reforma de As Xubias

El BNG de A Coruña propondrá en el pleno que se suspenda el convenio firmado con el fondo de inversiones Gingko para la rehabilitación de la zona de As Xubias porque “só persegue beneficiar os intereses privados” y “en ningún caso atender os da cidadanía coruñesa”.

Así la anunció la concejala Avia Veira, que aseguró que apuestan por el impulso de una modificación puntual del PXOM que se aplicaría entre la playa de Oza y el puente de A Pasaxe.

"Esa modificación puntual foi aprobada en marzo de 2022 e pasou o trámite de avaliación ambiental estratéxica por parte da Xunta. De acordo cos obxectivos de Desenvolvemento Sostíbeis -e en coherencia cun acordo previo de suspensión de licenzas para protexer a fachada marítima-, rebaixa moi considerabelmente a edificabilidade prevista nas Xubias no PXOM de 2013. O Plan Xeral permite a construción de 633 vivendas. A modificación puntual só de 241", asegura Veira.

Sin embargo, señala el BNG, esta modificación puntual no está en vigor porque no fue llevada a Pleno: “A secuencia de compras de terreos nas Xubias por parte de Gingko explicaría o motivo real polo que non se continuou coa modificación puntual do PXOM para a API (Área de Planeamento Incorporada) S35 da Ría do Burgo”. Y es que, afirman, en contra de lo que señala la alcaldesa, Inés Rey, el fondo de inversión no está obligado a atenerse a la modificación puntual, ya que esta no está en vigor, como sí el PXOM de 2013.



“O Goberno Local pretende enganar e tomar por parvo a cidadanía e á oposición. A alcaldesa dixo que Gingko tiña que se axustar á modificación puntual cando en realidade o convenio exclúe os terreos propiedade deste fondo de investimento da API S35 da Ría do Burgo”, denuncia Veira.



Además, el Bloque denuncia que, en contra de lo anunciado desde el Gobierno local, en el acuerdo sno se incluyen referencias a la construcción de viviendas “sociais e asequíbeis”: “Nada diso se menciona no convenio, nin obriga, nin cantidades, nin porcentaxes nin absolutamente nada”.

Además, Veira criticó que el Ayuntamiento impulsase este convenio sin cotar con el BNG cuando sus votos "son decisivos para a aprobación en Pleno do Plan Especial ao que iría incorporado”. "Non é só que non contasen co BNG para a redacción do convenio, é que practicaron unha opacidade total para impedir a súa fiscalización por parte da oposición", dicen. “Negáronse a que o puidésemos ver cando o solicitamos por escrito. E o convenio só foi á Xunta de Goberno Local o día seguinte de o BNG presentar un recurso de reposición fronte esa negativa”, relata Veira, quen considera “moi grave” que tampouco se informe a los residentes en As Xubias.



En la moción del BNG también se pedirá que el Ayuntamiento garantice la continuidad de la infraestructura ferroviaria que recorre la zona "ameazada por un convenio que abre a porta á transformación dos camiños de ferro “nun paseo para peóns, bicicletas e transporte público".



“O Goberno Local presenta convenios urbanísticos negociados con promotores e propietarios de terreos sen falar con ninguén máis. É o Goberno Local quen se axusta ao deseño que lle interesa aos promotores e non ao revés”, afirma Veira.