Miguel Lorenzo | “Un día un vecino de As Xubias se levantó y la alcaldesa le dijo, en plan Maduro, que le iba a expropiar”

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, afronta una nueva etapa tras un verano en el que, asegura, no ha parado de visitar los barrios de la ciudad para conocer sus preocupaciones.

¿Cómo encara el nuevo curso político?

Pienso que en la vida municipal estamos siempre en evaluación continua, sobre todo la oposición, que tenemos que estar siempre a pie de calle y es lo que hemos hecho este verano. La labor opositora es crítica pero también constructiva y voy a seguir trabajando por la ciudad como he hecho hasta ahora. Siempre digo que uno siempre empieza esta época con renovado entusiasmo y con ganas de trabajar, aportar y de denunciar todo lo que no está haciendo el Gobierno municipal, que es mucho.

¿Cómo ve al PSOE?

Llega con asignaturas pendientes desde hace cinco años. No aprobó nunca ni en junio ni en septiembre. Si analizas los problemas que había el año pasado, los seguimos teniendo. Hablábamos de la basura y seguimos hablando, no solo de la huelga, sino también de la limpieza, que ya venía de antes. Quizás debido al hecho de que este Gobierno municipal en su día otorgó una concesión que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia y que una empresa está haciendo su servicio en precario y nunca se exigieron responsabilidades políticas ni sepamos qué va a pasar con el contrato de la basura, de Nostián o el contrato del bus urbano, cuya concesión acaba el 31 de diciembre.



¿Cuál es el asunto prioritario a aprobar antes de que finalice el año?

Siempre el asunto principal es sacar un presupuesto adelante, pero tan importante es para mí esto como ejecutar el presupuesto. Uno de los problemas que tiene este Gobierno es la falta de ejecución presupuestaria. Pongo un claro ejemplo, que son las inversiones en los barrios, que son los grandes abandonados en todo. Me preocupa no solo el presupuesto, aunque me gustaría que para el presupuesto contasen con el partido que ha ganado las elecciones. Tienen que escuchar más, que es uno de los grandes problemas que tiene este Gobierno.

¿Aportará propuestas para los nuevos presupuestos?

Por supuesto. Desde que empecé siempre dije que iba a ser una oposición constructiva. Y que por encima de todo estaba la ciudad y los coruñeses. No me muevo por esa polarización que hace el PSOE ni el muro que ha hecho el señor Sánchez con el PP. Solo me muevo por el interés de los coruñeses. Ahí es donde me van a encontrar, pero también tengo que fiscalizar la labor del Gobierno, que es escasa. Tenemos un Gobierno que ha pasado de estar quieto a estar parado.

La seguridad ha sido uno de los asuntos que más ha llevado a pleno, mencionando especialmente las okupaciones. Estas últimas semanas se han llevado a cabo actuaciones que frustraron varios intentos. ¿Ha mejorado la situación?

No ha mejorado. He visitado todos los barrios y las principales quejas son de inseguridad. La Coruña se ha convertido en una ciudad insegura. Es verdad que puede haber actuaciones pero hay narcopisos y no se está actuando con ellos. La okupación es un problema grave.

Ha protagonizado los momentos más tensos de los plenos, llegando incluso a ser expulsado y acusado de demagogia. ¿Hay falta de entendimiento?

Si de algo puedo presumir es de ser una persona dialogante. Hubo momento tensos porque cuando ves que un portavoz del Gobierno miente descaradamente a todo el pleno, pues se crean esos momentos tensos. Pedimos el cese en las competencias y el BNG lo apoyó. Al menos ya no es el concejal de Urbanismo. Siempre estoy abierto al diálogo y el respeto, aunque a mí no me lo tengan.

También ha criticado la falta de diálogo con los barrios. ¿El Gobierno local no está lo suficiente en la calle?

No. En esta ciudad todos los vecinos que quisieron algo en el último año tuvieron que manifestarse. Hay entidades que recogieron más de 5.000 firmas para pedir una entrevista. Hay una moción aprobada diciendo que recibieran a estas asociaciones. El Gobierno ni escucha ni está en la calle.

En estas manifestaciones, como ocurrió en las Casas de Franco, el PP estaba siempre en primera fila. ¿No cree que es una forma de politizar a las asociaciones vecinales?

El PP está siempre en la calle con los vecinos, nosotros no provocamos nada. La alcaldesa no quiere ver su incompetencia en este sentido. La gente no se manifiesta porque lo diga el PP, sino porque hace peticiones concretas y no son escuchadas. Como estamos en la calle siempre estamos con los vecinos, pero no provocamos esas manifestaciones. La alcaldesa no está en la vida real, si hubiera recibido a los vecinos de las Casas de Franco, no se habrían manifestado tantas veces.

En junio se creó la figura del concejal de distrito. ¿Lo considera una buena medida?

Se creó y se marcharon todos de vacaciones. Es una buena medida porque están copiando al Partido Popular. Hasta día de hoy no sé cómo funciona porque no los he visto en ningún lado.

Su partido criticó la eliminación de plazas de aparcamiento por las humanizaciones. Sin embargo, las estadísticas dicen que las plazas aumentan por los desarrollos urbanísticos de la periferia, como Xuxán.

Yo no estoy en contra de la humanización, estoy en contra de que las cosas se hagan sin pensar. Hay barrios donde la gente no tiene ingresos para pagarse un garaje y les han retirado las plazas de aparcamiento. No van a ir a aparcar a Xuxán. Quiero que esta ciudad sea cómoda para los coruñeses.

Ha denunciado falta de información en el proyecto de As Xubias.

A los vecinos ni se les ha contado nada. Un vecino se levantó un día y la alcaldesa, en plan Maduro, le dijo que le iba a expropiar su casa, que es un pazo. Aún no está hecho el desarrollo y ya está diciendo lo que va a hacer, por lo que no me cuadra. No me cuadra que sea un fondo de inversión extranjero, que no es una oenegé.

¿Qué opina de las declaraciones de la Banda Bassotti sobre Carlos San Claudio? El Gobierno municipal recordó que también actuaron en Salvaterra do Miño, patrocinado por la Xunta.

Ha sido un episodio muy desagradable. Es un acto subvencionado y no vi por parte del Gobierno municipal ningún tipo de condena. Es un miembro más de la corporación, un compañero, al que se le ha insultado y faltado al respeto.