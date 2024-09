La plataforma en Defensa do Común alegará contra el convenio de As Xubias

La plataforma en Defensa do Común se presentó ayer en As Xubias para informar a los vecinos que pensaban alegar contra el convenio para construir en su núcleo que quiere llevar a pleno el Ayuntamiento. “Nos parece un tinglado”, explicaron. No fue muy difícil convencer a los presentes. La mayoría pensaban ya que resultaba algo extraño que un fondo suizo Ginkgo, apareciera de la mano del Ayuntamiento para construir en la zona, pero los miembros de la asociación cívica, que lleva años tratando de proteger el litoral de la ciudad de la presión urbanística, terminaron de convencerles.



“Hace dos años que llamaron a la puerta de mi padre para tratar de comprar”, comentó una vecina. Todos tienen la sensación de que esta operación lleva gestándose desde hace mucho tiempo y no comprenden cómo es posible que el Ayuntamiento ceda la responsabilidad de elaborar el plan especial que permitirá el ordenamiento urbanístico de una zona tan sensible a un fondo suizo, por más que sea el propietario de gran parte de los terrenos, como los astilleros Valiña.



El arquitecto Benedicto Álvarez, que fue el encargado de aclarar a los vecinos las muchas dudas que surgían sobre un tema tan complicado como es el urbanismo, reconoce que le parece “especialmente grave” que se permita a un “fondo especulativo” redactar el plan. “Se ha presentado aquí casi como si fuera una ONG que se dedicara a rehabilitar espacios, pero no lo es”, defendió el experto.



Otro punto que recalcó es que se ha excluido As Xubias del futuro planeamiento. “Nunca lo había visto en 25 años”, aseguró. Esto significa que el desarrollo se basará en la modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 2008, que permite una gran edificabilidad. También desaparece el Área de Rehabilitación Integral (ARI) que se pretendía para As Xubias, lo que habría permitido acceder a ayudas a la rehabilitación y habría asegurado los derechos de los vecinos.



Falta de transparencia

“Hai cabreo”, resumió Roberto Prado, presidente de la asociación cultural Eumedre, en cuya sede se celebró la reunión. Muchos vecinos echan en cara al Ayuntamiento su falta de transparencia porque todavía no haya enviado a ningún concejal para darles explicaciones, mientras que los representantes del fondo suizo sí lo han hecho, reuniéndose con ellos en la antigua discoteca pachá la semana pasada.



Tampoco les parece lógico que se le dé a Ginkgo lo que consideran un trato aparte, dado que el resto del litoral hasta A Pasaxe se regirá por otra normativa. Prado ha advertido que muchos otros vecinos alegarán.