Las mil vidas del pazo del inglés de As Xubias en A Coruña

Es la niña bonita de As Xubias, en A Coruña. Un pazo con mucha historia y con vergel asociado que el Ayuntamiento quiere convertir en parque público. Hay cierto halo de misterio en torno a la finca, que proviene de que apenas se conocen fotos de su interior pese a que lleva ahí toda la vida. Esto acaba de cambiar. Uno de sus dueños (él prefiere llamarse “depositario de un legado de valor incalculable”) abre las tres puertas de la propiedad a El Ideal Gallego. Se llama Charles Guyatt. Lo acompaña su mujer, Rosa, y dos perros que son auténticos cancerberos, Isis y Furia. Nos acompañan en un recorrido físico por la finca que es a la vez por la historia del solar, que él conoce muy bien porque se ha dejado la vista en los legajos familiares y en los archivos. Su relato fluye entre siglos. Lo exponemos apoyado por otras fuentes orales y escritas.

Siglo XVI. Propiedad de un regidor. La historiadora e investigadora Pilar Rodríguez apunta que aunque la finca “tenga probablemente un origen medieval”, la primera referencia documental que ha hallado es de finales del XVI, en un pleito en el que se la sitúa en el “lugar de As Figueiras” y se menciona que tiene un embarcadero. Su dueño es Pedro de Villafranca, regidor de la ciudad coruñesa. En esa misma centuria, en 1520, Carlos I de España (y después V de Alemania) visita Coruña para celebrar Cortes y después zarpar a Flandes. Charles Guyatt asegura que el historiador Pardo Meijide informó a su familia que el Rey hizo noche en la finca de As Xubias.

Siglo XVII. Llegan los Cotón. A principios del XVII se hace con la propiedad Gabriel Cotón, también regidor de la ciudad, quien yace enterrado en la iglesia de Santiago. El escudo de los Cotón de Castro luce aún hoy, espléndido, en la fachada principal del pazo. De entrada, no viven ahí, “sino que tienen la finca aforada a familias que le pagaban una renta”. Uno de esos inquilinos es un tal Bartolomé de Taibo.

Siglo XVIII. Construcción del pazo. Antonio Jacinto Cotón de Castro pasa a usar la finca como vivienda. Para ello construye un pazo en 1750.

Siglo XIX. Saqueada por los franceses. Charles Guyatt custodia una copia de una carta del 4 de octubre de 1811 en la que “Josef Cotón” cuenta cómo le afectó la Batalla de Elviña, en 1809: “Con la retirada de los ingleses y la entrada de los franceses (...) hubo muchos saqueos en varias casas, principalmente en mi casa del Pasaje donde no me dejaron nada”, escribe en la misiva. “Hasta los papeles del archivo y libros de cobranza destruyeron”, lamenta y dice que “suben de ochenta mil reales de valor las

alhajas que llevaron”. Y a esta cantidad hay que añadir “los muchos gastos que tuvo mi mujer en la Casa de la Coruña con los alojamientos”, pues su vivienda principal era la de As Xubias “a donde vivo con mi familia”. Añade que la finca cuenta con “un viñedo” que “poco o nada produce”.

1865. Expropiación para dejar paso el tren. Según nuestro guía, con motivo de la conexión ferroviaria entre Madrid y A Coruña en 1865 se construye un túnel que divide el solar en dos: “La parte del jardín, donde está el pazo, y la que llamamos el bosque”, apunta. Por el extremo superior de la finca, el más pegado a la carretera, se puede pasar de un lado a otro. “Tenía 30.000 metros cuadrados, y expropiaron 17.000”, añade Charles.

Última mitad del XIX. La ruina de los Cotón. Marceliano es el último Cotón dueño del solar. Muere en la ruina. Se la queda un acreedor, José María Silva Falcón, que pierde la propiedad por deudas a manos del comerciante José Fiol Rivalta, que se la vende a los Guyatt.

Charles Guyatt y su mujer Rosa ejercieron de guías del periodista durante la visita a la finca de As Xubias | Quintana

1900. Los Guyatt. En 1870 arriba el primer Guyatt a Coruña. Se llama Thomas y es ganadero. Tiene bueyes y vacas “en los campos de Elviña”, apunta su bisnieto. Los envía, “vivos y enganchados con unas cintas”, a Falmouth y a Plymouth. Se casa con Antonia de Deusto y Bengoa. Tienen cinco hijos: Jorge, Emilia, Thomas, Robert y Henry. En 1900 compra el pazo. Muere tres años después.

1902. Cumbre republicana en el jardín. El abogado y político republicano Emilio Menéndez Pallarés visita A Coruña. Es agasajado por correligionarios locales como Casares, el médico Rodríguez o Moreno Barcia. Entre las diferentes actividades consta una comida en “en el Pasaje en la finca del señor Guyatt”, publica la

prensa.

1909. Muerte en el pazo. En agosto de 1909 fallece en el pazo Blanca, hija de Enrique Guyatt y Blanca Villarreal, que son los abuelos del Charles que nos hace de guía en 2024. La cría tiene cuatro años y ni los cuidados del médico Rodríguez logran salvarla.

1911. Hermanos cerveceros. Robert, ingeniero químico, llega de Hull (Irlanda) con su mujer. Junto a su hermano Henry, vicecónsul inglés, monta una fábrica de cerveza en Perillo (donde hoy está La Fábrica). Venden Corunna Bewing Company, que a inicios del XX (se registra en 1911) compite con Estrella Galicia. “Robert vivía en el pazo y cruzaba la ría para ir a trabajar en una lancha que aún se conserva”, apunta su nieto, Jorge Juan Medín Guyatt.

1914. Más expropiaciones. Por la prensa sabemos se expropia más terreno para hacer un “camino embarcadero en el Pasaje” de un ancho de cuatro metros.

Guerra Civil. Donde nadie pasaba hambre. Charles presume de que As Xubias “fue la única zona de Coruña que no pasó hambre en la Guerra Civil”. Sus abuelos distribuían entre los vecinos conejos, cerdos y patatas.



Tras la Guerra Civil. Auxilio Social y presencia nazi. El Gobierno franquista se incauta de la finca para su uso por parte de Auxilio Social, organización de socorro humanitario de corte franquista. “Se lo ‘pidió’ Pilar Primo de Rivera a mi abuelo. No se pudo negar”, detalla Charles Guyatt. Nace así el llamado Hogar Infantil de As Xubias, inaugurado oficialmente el 30 de octubre de 1940. Estos “hogares” estaban destinados a críos huérfanos, abandonados o sin recursos. Se llega a alojar a 250 a la vez, apunta nuestro guía. El paso de Auxilio Social deja un pésimo recuerdo. “Destrozaron todo”, relata. Además, un alto mando del Ejército se lleva gran parte de una escalinata a un pazo de su propiedad, expolio que a día de hoy aún no ha sido restituido.



Manuel Arenas, presidente de los Royal Green Jackets, añade otro uso que le dio el franquismo. Durante la II Guerra Mundial es empleada como “lugar de descanso” por nazis, preferentemente de oficiales de submarinos con base en Ferrol. Se hacen incluso fiestas y cenas, según le aseguró la hija de una señora que sirvió entonces en la casa. “Llegaban en lanchas a los embarcaderas de la finca y nadie se podría enterar porque aquello es como una fortaleza”.

Última etapa. Finca de verano. En 1961, Auxilio Social se va de forma definitiva de As Xubias. Para entonces, los Guyatt ya están establecidos en otras zonas de la ciudad, sobre todo en Linares Rivas. Pasa a usarse mayormente como finca de verano. Hasta hoy.