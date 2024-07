Los vecinos de As Xubias consideran que el pazo del inglés les protege de la especulación

La lluvia calaba ayer con fuerza en la entrada de la taberna A Toquera, igual que iba calando la noticia que se había conocido el día anterior. El Ayuntamiento había anunciado la firma de un convenio con un fondo suizo de inversión, Ginkgo Advisor, propietario de 20.000 metros cuadrados, para regenerar la zona. Nadie estaba al corriente. Los lugareños no parecen apoyar dichos planes, pero tampoco creen que se puedan materializar. Por eso las declaraciones de la alcaldesa, Inés Rey, sobre convertir los jardines del pazo de Guyatt en equipamiento público, han sido recibidos con incredulidad.



En el núcleo de As Xubias de Abaixo viven cerca de veinte vecinos que se conocen entre ellos. Este antiguo núcleo pesquero ha sobrevivido a las peores épocas de la burbuja inmobiliaria a pesar de encontrarse en una situación privilegiada, y eso es gracias a la protección legal que reciben. Pero no les sorprende porque todos sabían que se estaban comprando terrenos. “Compran aquella ruinas, es de ‘ellos’. Una parcela, y otra parcela. Van comprando ruinas y fincas de labradío y casas que no se utilizan”, comenta un vecino.



Muchas de las casas que han interesado a los inversores hacía tiempo que no tenían residentes. Sus dueños originales murieron y la propiedad se reparte entre muchos familiares cuyo paradero es desconocido. “Esta situación no es nueva: es lo mismo de lo mismo de lo mismo”, sentencia este lugareño.



Todos confirman que el pazo es un objeto de interés público. Pase lo que pase, siempre están a vueltas con expropiar un trozo, o totalmente. “Es el pazo el que protege As Xubias de alguna manera”, afirman. El núcleo rural de carácter pesquero también está protegido por la Ley de Costas, pero sobre todo por ese pazo, que todos llaman “del inglés”. “Pueden comprar lo que ellos quieran, pero no puede haber nada nuevo a menos de 250 metros... aunque todo depende quién sea tu amigo”, recelan.



Los vecinos comentan entre sí otros proyectos que también afectaban, de algún modo, a la venerable casona: la pasarela con Oleiros, la prolongación del paseo, o incluso las conexiones viarias del Nuevo Chuac. La Xunta estuvo a punto de instalar unos pilares en el terreno de los Guyatt, pero estos presentaron alegaciones. “Siempre es lo mismo desde hace treinta años”. Sea quien sea el que esté en la alcaldía, hay una persistencia en expropiar el pazo, aunque sea un trozo. “Es una obsesión por quitárselo a sus dueños legítimos. Si la expropian, estamos jodidos”, coinciden todos.

Parroquianos delante de A Toquera / Quintana



Años de lucha

Esa es la conclusión que sacan, que pase lo que pase, en cualquier proyecto que implique a As Xubias, el pazo de Guyatt sale a relucir. “Al señor Guyatt lo acabarán matando, porque es muy mayor, porque lleva años de lucha, y sobre todo está atado. No recibe ayudas, pero a la primera de cambio, quieren quitarle un pedazo. A mí me inquieta”, reconoce Paula Sebio. Ella vive en la casa de su bisabuela, que era marisqueira, y lleva residiendo allí toda la vida.



Los vecinos no quieren que se construya en una zona que, denuncian, ha sido muy olvidada por las autoridades. Señalan las aceras rotas y los cables eléctricos tendidos sobre las calles. “Estamos encantados de que las casa abandonadas y derruidas en mal estado que se habiten, que cada haga la reforma que pueda, manteniendo una estética lógica de un barrio marinero. Se puede poner una altura más o un jardín, y mantener la estética”, señala.



Se lamentan del abandono del pequeño núcleo: cables tendidos sobre la calle, maleza por todas partes, y unas vías de tren invadidas por la basura. Precisamente el día anterior la alcaldesa había anunciado que en los planes de regeneración se incluían la rehabilitación de las casas.



As Xubias de Abaixo queda justo en medio de dos enormes desarrollos urbanísticos: por un lado, el Nuevo Chuac concentrará todos los hospitales en un único complejo, de manera que el Materno está condenado a desaparecer, liberando mucho terreno.

Por otro lado, en los próximos años se dará forma al litoral de la ciudad con el desarrollo del puerto, una vez que toda la actividad de graneles se haya instalado en el Puerto Exterior. Oza también será una zona de desarrollo. El director ibérico de Gingko Advisor, Antonio Truan, reconoció que han adquirido terrenos en los antiguos astilleros.