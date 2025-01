El hostelero de A Coruña que no encontraba trabajadores se ve desbordado tras su llamamiento en El Ideal Gallego

El grito de auxilio de un hostelero de la Sagrada Familia que no encontraba trabajadores ha surtido efecto, muy por encima de lo esperado. En primer lugar, queda demostrado que eso de que “no hay gente para trabajar” no se ajusta del todo a la realidad: casi medio centenar de profesionales de la hostelería se han puesto en contacto y han mostrado su disposición a involucrarse en el proyecto de Juan Rodríguez, propietario de las cafeterías del centro social, así como el Mundial 82, el Rodríguez o la Bodega Berciana, además del Nuevo Dino's, en la plaza de España. “Fue increíble, brutal la repercusión de la noticia en El Ideal Gallego. Sobre todo con mucha gente que vive cerca, que conocíamos y que no sabíamos que estaba buscando trabajo”, explica el también presidente de los vecinos de la Sagrada Familia.

El empresario había tenido que cerrar la cafetería del centro social por falta de trabajadores, mientras que otros dos establecimientos pendían de un hilo debido a la proliferación de bajas. “Acabamos de resolver un panorama difícil y nos hemos quedado con el currículum de gente que tiene mucho interés en trabajar”, se felicita el hostelero acerca de lo vivido en las horas posteriores a la publicación de la noticia en este diario. “No sabíamos cómo solucionar el problema y, sin querer, con la noticia en El Ideal Gallego, fue todo un acierto. Sólo con presentarse y tener la intención de trabajar es la leche”, agrega.

Antes de El Ideal Gallego, Rodríguez había acudido tanto a la asociación de hostelería como a varias ETT, aunque sin solución a corto plazo.