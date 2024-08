Juan Rodríguez | “No creo que las fiestas de la Sagrada Familia salgan bien”

Juan José Rodríguez Cabanas (Ginebra, 1974) tiene pocos o ningún pelo en la lengua. Quizás por eso, a la hora de valorar las segundas fiestas vecinales que organiza su equipo, el presidente de la asociación de la Sagrada Familia tiene un sabor más amargo que dulce. Ni siquiera la ilusión a las puertas del enésimo acto social en el barrio ocultan el resquemor por la gestión conjunta con el Ayuntamiento en la programación de los actos.

¿Cómo afronta sus segundas fiestas vecinales?

Somos más listos y sabemos que no nos van a hacer otra como esta. El año que viene nos vamos a financiar nosotros y haremos una propuesta totalmente diferente. Realizaremos una colecta por el barrio con patrocinadores y con una orquesta para un evento como este. Era lo que esperábamos, porque se nos había prometido algo que no fue.

Al menos han ganado un día y medio y programación para todos...

Si, hay propuestas para todos. Esperamos que la gente participe y vaya pese a todo. Esto que nos sacó el Ayuntamiento que la gente lo compense estando. El año que viene sí tendremos unas fiestas increíbles, yo me encargaré de tenerlas.

Han decidido dividir entre San Rosendo y la pista infantil...

El año pasado se hizo así, porque creemos que son los puntos más marcados del barrio. Con las tortillas y las orejas la pista ya funcionó de epicentro. Si el público y los vecinos van es dar una alegría pese a la tristeza.

Se suponía que, entre Eirís, O Castrillón y la Sagrada Familia, esta era la semana grande de los barrios...

Sí, pero también tenemos el hándicap en nuestro caso que el Deportivo a la misma hora que el pregón. Al menos, la gente estará en los bares y saldrá para escucharlo. Son unas fechas con muchas fiestas, pero si hubiese una orquesta hubiera sido un salvoconducto muy bueno. Si hubiera hablado con nosotros, hubiésemos tenido la financiación necesaria.

Hay quien dice que el Ayuntamiento no se ha estirado demasiado...

Este año, como que quisieron olvidarse de los barrios. Lo han hecho fatal, porque somos una parte muy importante de la ciudad. Dejarnos en el olvido es ponerte una marquita encima. Creemos que Gonzalo Castro es una buena persona, pero la concejalía tiene un exceso de trabajo encima con el que no es capaz de lidiar. Nos dejó a todos con la miel en los labios y con un sabor agridulce. Habíamos pedido una orquesta para el sabado, que era un poco el día fuerte. También el viernes nos hubiera gustado otra orquesta, aunque el domingo fuera algo más light. Conseguimos meter algún remiendo con la coral mas algo con la FUCC, pero no es lo que habíamos pensado. Una orquesta, sea mejor o peor, da otro gancho que no da un dúo.

Ustedes mismos habían mostrado su inquietud en este diario...

Es muy desagradable. Hubieran sido unos caballeros diciéndolo unos meses antes. Si nos dicen que nos busquemos la vida las fiestas hubiesen sido la leche. Llevamos a título asociación bastante tiempo trabajando en ello. Lo malo es que nos habían dicho que nos iban a dar unas fiestas muy chulas. Nos decían que íbamos a tener lo que queríamos y nos redujeron el presupuesto a cero. Nos han hablado de unos números que no entendemos y que no dan para nada, apenas para unos hinchables. Sólo les faltó decir que no nos quejásemos. No tenemos por qué andar mendigando nada, pero no voy a volver a pedir siquiera una carpa: si nos das una palabra, por lo menos cumple.

Por respeto a los vecinos, tocará disfrutar igualmente.

Vamos a intentar salir de este hoyo lo mejor que podamos, aunque no creo que salga bien. No hay nada fuerte que enganche. Intentar lo vamos a intentar. A lo mejor la gente se engancha, pero es como ofrecer un Ferrari y salir a correr con un 600. Es complicado que des buena imagen.

Da la sensación que se pasan el año con eventos...

Es la única manera de enganchar al barrio. La gente no colabora, aunque cada vez la asociación esté más activa. Nos dicen que estamos en redes, que salimos en prensa, y sí se acercan un poco más. De todos modos, muchos pasan y les da igual si el barrio va o no va. Sólo saben decir que es una mierda, aunque para resolver no haya nadie.

¿De dónde les ha salido la vena de las redes sociales?

Nuestro vicepresidente es la hostia. Decidieron montar lo de El Chiringuito y en eso se mueven muy bien.

Si va alguien del Ayuntamiento, ¿qué le van a pedir?

Venga quien venga somos gente como Dios manda. Cada uno tiene que ser consciente de lo que dice y luego lo que hace. Me da pena, porque era nuestro segundo año y tocaba pegar el golpe encima de la mesa.

¿Cuál es la situación del barrio ahora mismo?

Estamos estancados y parados, aunque tranquilos. No somos un barrio follonero. La brigada de idiotas de siempre no cambia, pero la Sagrada Familia se ha convertido en un barrio dormitorio, con mucho piso de estudiantes. La gente no para en el barrio, sólo duerme.

¿Cómo está la situación de la pista deportiva?

Estamos en ello, con el cambio de ubicación de la Cocina Económica. Sin embargo, el cambio de responsables de barrio con Inés Rey nos ha hecho empezar de nuevo con las negociaciones. El cierre está prácticamente cayéndose sobre la calle.

¿Qué mensaje mandaría a la gente de los otros barrios para que se acerque a la Sagrada Familia?

Son unas buenas fiestas si todos nos unimos, podemos ser una buena piña y colaborar juntos. Siempre estamos activos en redes y todos estamos bastante unidos. Que disfruten y vengan a ver el barrio de un paisano.