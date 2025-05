David Pujades | “En el Barrio de las Flores no nos dejamos nada en la hucha”

Secretario y tesorero de la Plataforma Vecinal del Barrio de las Flores, David Pujades (A Coruña, 1986) es una de las personas más insistentes para que la oferta cultural de la zona no decaiga. Responsable de la contratación de un Flores Rock cada vez más grande, ha estado también detrás de las primeras fiestas de barrio del año en la ciudad. Y el resto de asociaciones mirarán con lupa el cómo afronta, desde este viernes, tres días financiados bajo el nuevo modelo del IMCE.

¿Puede decirse que son las mejores fiestas que recuerda?

No podemos comparar el cartel, porque antiguamente iba con el Flores Rock. Sin contar esa parte puede ser que sí. Hemos conseguido traer una gran orquesta y un gran cabeza de cartel. Hemos tenido ediciones con grupos del Flores Rock muy auténticos, pero es que estamos muy contentos con lo que presentamos. Lo que los vecinos nos pedían era exactamente esto: verbena y programa muy gastronómico.



Acostumbrados a los rockeros, se han visto sobrepasados por la repercusión del concierto de Arce esta noche...

Lo que estamos es confusos, porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Los jóvenes siempre son más complicados. No es lo que normalmente organizamos. Quisimos darle ese espacio a un público más adolescente y puede ser algo más movido, aunque no creemos que vaya a haber problemas.

¿Qué es lo que hace especial al Barrio de las Flores para montarse estas fiestas?

Normalmente tenemos un equipo en forma de comisión de fiestas y todo lo que generamos cada año se invierte. No dejamos nada en la hucha.

¿Es más complicado un festival de rock o unas fiestas de barrio?

Todo depende del nivel, pero el espacio es el mismo. En el Flores Rock igual tenemos más colaboradores y la gente se anima más en cuestiones de producción. El lío al final, no obstante, es el mismo. En estos diez años el Flores Rock se ha hecho muy grande.

Tortillas, callos o mercadillo; más que unas fiestas de barrio parece un festival...

Siempre hemos intentado hacer la velada con una orquesta para todos los públicos. Quisimos introducir más música urbana y darle ese guiño a la juventud. Lo del Mercado das Flores es lo más bonito, con entre 30 y 60 puestos. Vamos a meter 40 kilos de garbanzos para la fiesta de los callos. No va a sobrar nada.

Eso quiere decir que el nuevo modelo de financiación funciona...

Creemos que da facilidades y por lo menos sabes lo que tienes. Otros años, aunque no hemos tenido problemas, las cosas estaban menos claras. Así sabes cuál es tu límite y puedes prepararte para el año siguiente. Antes tenías que esperar a muchas más reuniones. De esta forma puedes hacer números y corregir cosas de cara a las celebraciones de los próximos años.

Plan director, rehabilitación y zona ARI, ¿demasiados frentes vecinales abiertos?

También es normal que los haya, porque durante muchos años no hemos tenido nada. Estamos contentos, porque desde la fundación de la Plataforma Vecinal empiezan a verse los frutos del trabajo. Uno de los grandes objetivos fue la declaración de la zona ARI. Las zonas que aún dependen de la Xunta, que son propiedad de la Consellería de Vienda, creemos que también deberían intentar hacer equipo con el Ayuntamiento para una inversión equilibrada en todo el barrio.

¿Qué mensaje mandaría a las demás zonas para ir al barrio este fin de semana?

Que vengan a ver una de las mejores zonas verdes de A Coruña y que disfruten de las fiestas.