Un barrio de A Coruña adelanta sus fiestas cuatro meses y será el primero en ir de verbena

Las fiestas del Barrio de las Flores, que tradicionalmente habían estado unidas al festival de música Flores Rock, se adelantan por primera vez en el calendario debido al crecimiento exponencial de los conciertos de septiembre. Así, y para crear una programación que atienda a aquellos segmentos que encajan menos en un festival de rockero, la directiva de la Plataforma Vecinal ha decidido adelantar las fiestas propiamente dichas a los días 9,10 y 11 de mayo.



Lo primero que advierte la organización es que lo único que cambia es el calendario, pero el contenido no sufrirá ningún tipo de recorte y, si acaso, será todavía más atractivo para los vecinos. “El programa será similar al de ediciones anteriores, y tendrá actos como el pregón, la velada de boxeo, la orquesta o el Mercado de las Flores, entre otras muchas cosas”. Próximamente será la propia Plataforma la que profundice en detalles. “Este cambio es debido al carácter inamovible del festival Flores Rock, que tiene que celebrarse el primer fin de semana de septiembre e independiente de las fiestas, así que para no juntar en el mismo mes ambos eventos, y dado que en verano son muchos los barrios que celebran sus fiestas, creemos que no debemos coincidir con ninguna de ellas”, sentencia la comunicación de la entidad presidida por David Pujades.



Explicación

Por otra parte, es el propio nombre del barrio el que justifica la decisión, ya que, como dice la organización, “mayo es el mes propio de la primavera, y por lo tanto de las flores. Hacemos honor al nombre de nuestro barrio, con el beneplácito del Ayuntamiento, y se ha tomado la decisión del traslado, con importantes novedades que seguramente sean del agrado de todo el vecindario”.



La organización también aprovecha para pedir disculpas a aquellos vecinos que puedan verse afectados por el cambio de fechas, que también tiene como referente la tradicional fiesta de Os Maios, tradicional en toda la geografía gallega.



Finalmente, el cambio de fechas convertirá al Barrio de las Flores en la primera zona de A Coruña en celebrar sus fiestas de más de un día de duración, después de un año en el que el proceso de solicitud de subvenciones ha variado notablemente, así como el hecho de que las plataformas y subvenciones pasen a ser ‘comisiones de fiestas’.