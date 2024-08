La Asociación Veciñal del Barrio de las Flores marca distancias con el Flores Rock

La Asociación Veciñal en Defensa do Barrio das Flores se ha unido a la reciente polémica sobre la contratación de Banda Bassotti de cara al festival Flores Rock. A través de un comunicado pide que no se vincule su labor con la organización del evento y recuerda que la misma corresponde a otra organización, a la que no nombra, y que en realidad es la Plataforma Vecinal Barrio de las Flores. “No tenemos ningún vínculo con la contratación ni organización”, subraya.

Recientemente, el grupo popular de A Coruña solicitó a Inés Rey la retirada de la banda milanesa del cartel, al considerar que en sus letras se defendían la postura rusa sobre el conflicto en Ucrania, una lectura que ha llevado a la Asociación Veciñal en Defensa do Barrio das Flores a posicionarse públicamente. “Nos oponemos a la actuación en el Barrio de las Flores de cualquier banda o grupo que haga apología de posiciones contrarias a las defendidas por la Unión Europea y el Gobierno de España respecto a la invasión de Putin en Ucrania”, subrayan los vecinos. “Condenamos la utilización del buen nombre de nuestro barrio y sus fiestas para dar cobertura a cualquier tipo de evento contra la libertad del pueblo ucraniano: defendemos un barrio tranquilo, alejado de cualquier tipo de extremismo o fanatismo político”, añade.

Por otra parte, la Asociación Veciñal en Defensa do Barrio das Flores dice: “Rechazamos la financiación por parte del Ayuntamiento a este tipo de conciertos, cuando son muchas las necesidades pendientes por cubrir”. En este punto hace mención a la “limpieza, seguridad, mantenimientos o alumbrado público”. Finalmente, además de subrayar la condición “apolítica” de la agrupación, acusa a María Pita de “falta de diálogo” en la organización de un festival detrás del cual se hallan miembros de la Plataforma Vecinal. “En ningún momento se han puesto en contacto con esta directiva para conocer nuestro criterio y opinión sobre la planificación de estre festival, que afecta de manera directa al bienestar y descanso de los vecinos”.

Lamentable

El Ayuntamiento de A Coruña, a través de su concejal de Cultura, Gonzalo Castro, ya calificó en este diario de “lamentable” la postura del Partido Popular acerca de la actuación de Banda Bassotti, además de “moi preocupante en termos democráticos”. “Mentres o PP na Xunta colabora cun evento onde participa Banda Bassotti, o PP coruñés pretende censurar o Flores Rock pola presenza desa banda”, recuerda el edil en referencia a un festival de apoyo a Palestina que se celebrará en Salvaterra do Miño y en el que también se incluye a la banda italiana en esa programación.