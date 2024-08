Sínkope | “Iniciativas como el Flores Rock son necesarias, aquí se recoge la esencia”

Víto Íñiguez, voz y letrista de Sínkope, insiste en que “se me da mejor escribir que hablar”, pero aún así se lanza a responder toda y cada una de las preguntas que se le hacen. El próximo sábado, a las 21.30 horas, actuarán en la plaza del Sol Naciente, en el marco del festival Flores Rock.



“La verdad es que nos animamos siempre que vamos por allí”, apunta Íñiguez, que asegura que lo que se podrá esperar el sábado el público es sencillo: “Actitud rockera”. Ofrecerán “rock and roll hecho desde el corazón y para que llegue a otros corazones, llevaremos nuestro rock y nuestra poesía para que se disfrute, si nosotros nos lo pasamos bien arriba, lo más seguro es que el público también se lo pase bien”, resume el vocalista de Sínkope sobre el que es uno de los mantras del grupo “que el público se lo pase bien”.



Tras un parón más largo de lo habitual sin nuevo disco, hace apenas dos meses sacaron el primer adelanto del que será su próximo trabajo. En este primer tema, ‘Hacer puentes’, la banda extremeña muestra parte de su desesperanza sobre el triunfo del mal sobre el bien y sobre la necesidad de buscar “un remedio” para “la amplia estupidez humana”. Íñiguez se reafirma: “Hay un dicho por ahí, ‘quien sigue a un pastor, tiene la inteligencia de un borrego’, se puede aplicar la frase hoy en día. Es triste, muy triste, pero se supone que deberíamos ir aprendiendo con los años, pero no...”. “Me gustaría que esto cambiara, que fuéramos distintos, que hubiera más humanidad... pero no la hay. Duele”. Pero aún así, lo tiene claro: “Antes que levantar un muro, yo creo que hay que hacer puentes y hay que derribar esos muros y con ellos hacer puentes, pero cuesta, cuesta mucho”.





Pare el disco, apunta el vocalista de la banda, han recogido los “recursos” que han ido gestando durante más de tres décadas de trayectoria para “mostrarlos en forma de canciones”.



“Siempre hemos hecho música con la convicción de aportar, primero para nosotros, para llenar nuestra alma, nuestra forma de vida... nunca hacemos canciones pensando en si le gustará a la gente o no, no es nuestra esencia”, señala. “Si acertamos y le gusta a la gente... si no, no llevaríamos 30 años haciendo esto, algo estaremos haciendo bien”, apunta entre risas.



El disco serán un par de puñados de “canciones llenas de honestidad”, con una mezcolanza que partirá “de la base rockera, de la poesía, de las vivencias, de que cada vez nos conocemos mejor...”. Además, adelanta que el título tendrá también mucho que ver con la ilusión del trabajo y los “palos” que uno se lleva para seguir creciendo, algo que ellos han aprendido predicando con el ejemplo para llegar a estar ahora en un gran momento, con más de 30 años de música a sus espaldas. “Estamos a gusto, nos sentimos bien, no sé si en nuestra mejor época, porque siempre hemos sido creativos”, asegura.

Esencia

Se muestra encantado de participar en el festival coruñés. “Iniciativas como el Flores Rock son necesarias, me parecen muy acertadas y apropiadas”. “A mí me estos festivales me recuerdan a las salas, que ahora están un poquitín denostadas y olvidadas”, pero que fueron las que los acogieron en el pasado, a ellos y tantas bandas.



Y contrapone estos eventos a los festivales que se van multiplicando, “en los que muchas veces lo que hay es más público y lo que menos hay es música”, porque “aquí se recoge la esencia”. “Para nosotros, que somos de pueblos, es un acierto que las barriadas dejen sus espacios para que vayamos grupos de rock a demostrar lo que sabemos hacer, a veces con algo pequeños sales más satisfecho”, subraya el vocalista de Sínkope.