Gonzalo Castro, sobre la polémica con Banda Bassotti: “O mínimo que debería facer o PP é desculparse cos veciños"

El pasado fin de semana, el grupo municipal del PP pedía, a través de su concejal Carlos San Claudio, que el Gobierno municipal retirase a la Banda Bassotti del cartel del Flores Rock, un grupo “comunista en contra del fin de la guerra en Ucrania”, aseguraban. Ya ese día el Ayuntamiento explicaba que “la organización corresponde enteramente a la plataforma vecinal” y ésta, por su parte, daba a entender que no modificarían el cartel. Ayer, el edil de Cultura, Gonzalo Castro, fue un paso más allá, tildando de “lamentable” y “moi preocupante en termos democráticos” la actitud del PP coruñés respecto a la formación italiana.



“O Partido Popular coruñés acaba de demostrar, unha vez máis, que non tolera aos que non pensan igual que eles”, asegura Castro, que añade que “xa non é a primeira vez que pretenden censurar artistas polo único feito de non compartir as súas ideas”.



“Mentres o PP na Xunta colabora cun evento onde participa Banda Bassotti, o PP coruñés pretende censurar o Flores Rock pola presenza desa banda”, indica el concejal, haciendo referencia a un festival de apoyo a Palestina este mismo fin de semana en Salvaterra de Miño que cuenta en su cartel con el grupo italiano, y en cuyo cartel destaca Castro que aparece el logo de la Xunta como entidad que colabora en el evento. “Unha clara mostra de que na Coruña nos toca padecer ao sector máis ultra do PPdeG”, añade.



“O mínimo que deberían facer é desculparse cos veciños do Barrio das Flores”, concluye el edil al respecto de esta polémica.



No es la primera que la Banda Bassotti genera polémica por estos lares. En 2018, con motivo de un festival en Cambre, el asunto llegó al pleno municipal.