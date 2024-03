El BNG de A Coruña lleva al pleno el incumplimiento del acuerdo para investir a Inés Rey

El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña, Francisco Jorquera, llevará al pleno de este jueves, 7 de marzo, el acuerdo de investidura firmado por su formación y el PSOE para darle la Alcaldía a Inés Rey "ante a evidencia de que se está a producir o sistemático incumprimento de varios compromisos que nel figuraban e que estaban programados para se materializar no curto prazo".



“Que avaliación fai o Goberno Local do grao de cumprimento das medidas a curto prazo contempladas no acordo de investidura?”, así reza literalmente la pregunta oral que Jorquera formulará al Ejecutivo. “O acordo de investidura foi bo para a cidade. Froito del, por exemplo, e por primeira vez despois de moitos anos, temos uns orzamentos aprobados en tempo e forma”, considera Jorquera. Sin embargo, explica,"medidas comprometidas para se poren en marcha nos seis primeiros meses do mandato non se están a levar á práctica".

Entre estos compromisos Jorquera destaca la apertura de una investigación sobre la situación de los servicios de limpieza y recogida de basura, la redacción de planes municipales de accesibilidad e inclusión social, la creación de un Consello Económico Social, la ordenación de las terrazas, el inicio de la revisión del mapa de buses y el estudio de la ampliación de horarios y frecuencias, la elaboración de un Plan de Normalización Lingüística o la presentación de la demanda para la recuperación de la Casa Cornide.



“É por isto que lle pedimos ao Goberno Local que se aplique e que se poña as pilas”, remarca Jorquera. La impresión que tienen es que “o PSOE goberna como se non fose consciente de estar en minoría e de que hai problemas que cómpre atallar”. Además, el BNG exige a Inés Rey que hable con los vecinos: “Hai malestar na cidade porque as veciñas e os veciños non se senten atendidos. En demasiadas ocasións o Goberno Local nin sequera responde as súas peticións”.



"Un goberno que non cumpre os acordos nin é fiábel nin é merecedor de confianza”, concluyen los nacionalsitas.