El BNG le recuerda al Ayuntamiento de A Coruña que tiene que investigar a las concesionarias del caso STL

El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña, Francisco Jorquera, le recordará este jueves al Ayuntamiento en el Pleno, a través de una pregunta oral, su compromiso de abrir “un proceso de investigación para determinar se as concesionarias dos servizos de limpeza e recollida de lixo” no cumplieron sus responsabilidades sobre la política de contratación y las delegaron en el sindicato STL.

El compromiso, remarcan desde el Bloque, figura en el acuerdo de investidura de Inés Rey firmado con los socialistas.



“Que valoración fai o Goberno Local da situación dos servizos de limpeza viaria e recollida do lixo?”, es la pregunta concreta que lanzará Jorquera en el Pleno, a la vista de un “problema estrutural” que impide el normal funcionamiento de los servicios concesionados, señalan.



“Este Nadal”, relata Jorquera, “atopámonos con noticias como as seguintes: El líder del STL gana el pulso y recupera el poder a cambio de una Navidad sin basura ou Los comités de empresa recuperan el mando de la selección del personal”, dijo citando titulares de prensa.

“Unha cousa son as demandas sindicais xustas e lexítimas e outra cousa distinta son as prácticas chantaxistas de grupos con comportamentos mafiosos que ditan as políticas de persoal e practican a represión sindical cos traballadores que non se someten á súa rede clientelar”, señalan desde el BNG, que recuerdan que STL está siendo investigado judicialmente por delitos muy graves.

Durante las navidades "foi moi notorio como moitos contedores de vidro ou de papel e cartón permaneceron desbordados durante días, con botellas e queixas amoreadas na contorna dos colectores”, crutican.