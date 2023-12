STL amenaza con que no habrá servicios mínimos en la huelga de basura de A Coruña

Ya solo faltan cuatro días para que se declare la huelga indefinida de la recogida de basuras y STL advierte de que no piensa cumplir con los servicios mínimos, tal y como los ha decidido el Ayuntamiento. El delegado sindical Alfonso Seijo, lanzó una advertencia: “Los servicios mínimos que impone la alcaldesa vulnera el derecho de huelga, son abusivos. Y si no se negocian, no se van a cumplir”.



El problema radica en que concesionaria y plantilla no llegaron a ningún acuerdo a este respecto. PreZero pretendía que hubiera 19+2 (por el cartón y el papel) y el comité se negaba alegando que hay días que “sale menos gente a la calle”. Pero, al no ser capaces de acordarlo, la decisión recaía en el Ayuntamiento, que aseguran que ha “cortado y pegado” la propuesta de la empresa.



Pero de momento, aseguran, se está recogiendo la basura. “No se está saboteando ninguna máquina y tampoco hay ninguna baja”, señaló Seijo que, por otro lado, señala que la empresa ha contratado más personal. Sin embargo, eso no explica por qué las imágenes con basura acumulada en los contenedores se han vuelto comunes pero desde STL apuntan a que se trata sobre todo de papel y cartón, que no ha salido por falta de personal: los trabajadores de ese servicio se han tarsladado a servicio de carga trasera, orgánica e inorgánica, donde falta personal.



Más personal

Precisamente, contratar más personal y respetar la conciliación laboral son dos de las exigencias de los trabajadores. Por el momento, concesionaria y plantilla siguen negociando. Seijo, reconoce que el talante de PreZero parece haber cambiado en los últimos días, con la llegada de una directora de zona, pero se ha aplazado hasta el jueves la discusión sobre los incumplimientos de los pliegos de condiciones.



Por el momento, asegura, las conversaciones se centran en temas que no aparecen en la convocatoria de huelga o que sí aparecen pero que están judicializadas, lo que a STL no le parece ningún avance: “Nos han pedido que retiremos algunas denuncias, pero en el juzgado las tenemos ganadas”, añade Seijo.