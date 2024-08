Los basureros de A Coruña han entrado en conflicto 21 veces en 15 años

El conflicto en el servicio de recogida de basura continua sin visos de solución. Nuevamente los vecinos de A Coruña se despiertan con el olor de los desperdicios sin recoger y de los contenedores quemados. Es una imagen familiar. Según la alcaldesa, Inés Rey, han entrado en conflicto 21 veces en 15 años. Todo un récord al que se añade otro: esta es la huelga más larga que han llevado a cabo hasta la fecha.

Rey hizo estas declaraciones durante una visita a la Torre de Hércules, con motivo de la inauguración de una muestra. La alcaldesa señaló que la empresa contratada para reforzar el servicio, Valoriza, continúa con su labor y que ayer tampoco ninguno de los trabajadores de la concesionaria, Prezero, ha hecho huelga. Simplemente, no se recoge la basura.

"Nos esiximos a empresa Prezero que siga tomando medidas contundentes, como sigue tomando desde fai semanas, como son as sancións e os despidos", declaró. Mientras, Valoriza seguirá dando cobertura a los puntos más críticos de la ciudad. "Estos puntos vanse ampliando cada día", reconoció.

La alcaldesa insistió en considerar la huelga "unha chantaxe" y aseguró que se mantendrán firmes. Rechazó la idea de recontratar a los despedidos y el levantamiento de las sanciones, como demanda el sindicato STL, que controla el comité de empresa. Esto es solía ocurrir para zanjar el conflicto, pero para Rey, "as formulas que se utilizaron non deron efecto. Non imos ceder á extorsión".

Fuentes de STL señalan que esto es "rotundamente falso, esta señora antes que hablar hay que pensar". El sindicato reconoce que ha habido numerosos conflictos, pero en quince años esta es la tercera huelga. Eso sí, es la más larga. En cuanto a la exigencia de más despidos, lo califican de "surrealista", viniendo del Partido Socialista Obrero Español. En su opinión, el Gobierno local debería obligar a la concesionaria a cumplir el pliego de condiciones de su contrato y licitar una nueva concesión, puesto que esta fue anulada por una sentencia del TSXG.

En cuanto a la mención de 33.000 euros al año de sueldo de los basureros, "para no recoger la basura", lo consideran un ataque en contra de todos los trabajadores. "Creemos que debería rebajar el tono para estar a al altura de las circunstancias", señalan desde el sindicato, al tiempo que se niegan a "entrar el trapo de sus aberrantes declaraciones".