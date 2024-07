Los basureros aseguran que el Ayuntamiento de A Coruña tiene "parte de culpa" de la huelga

El personal del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de A Coruña ha exigido una reunión al Ayuntamiento para resolver el conflicto al no producirse avances en la negociación con la empresa concesionaria, Prezero, y con residuos acumulados en las calles.



Así lo ha manifestado el portavoz del comité de empresa, Alfonso Seijo, tras solicitar esta petición a través del Registro Municipal de Maria Pita, acompañada por "documentos que acreditan los incumplimientos de la compañía".



Lo ha hecho en el marco de una huelga iniciada el pasado 24 de junio, promovida por la organización sindical mayoritaria en el comité, el Sindicato de Trabajadores de Limpieza (STL), con motivo de "despidos injustificados", "externalización de servicios" e "incumplimientos" del convenio.



"Solicitamos por enésima vez una reunión" con representantes del Consistorio, ha anunciado, tras apuntar que el Ayuntamiento "tiene parte de culpa" de que el conflicto continúe y criticar que este comité "nunca haya sido recibido" por el gobierno municipal.



"Nos quisimos reunir con ellos para denunciar los graves incumplimientos de la empresa", ha explicado y ha recordado que lo que solicita este colectivo es "que se respete el pliego y el convenio colectivo".



"Parece que a nadie le importa que no salgan los servicios que tienen que salir, que no paguen a los trabajadores el dinero que se les debe y que no se den los cursos de formación obligados por ley", ha puntualizado.



"Esperamos que nos reciban, que nos escuchen", ha añadido Seijo, quien ha tachado de "patético" que la plantilla haya tenido que "llegar a un conflicto para que la empresa respete el convenio". "No sé por que se nos está criminalizando", ha apostillado.



Por su parte, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha anunciado que "hay alguna empresa que se ha interesado ya" en el contrato de urgencia para la recogida de basura tras la declaración de la situación de emergencia sanitaria.



Preguntada por los medios este martes, la regidora ha indicado que se ha celebrado la primera comisión de seguimiento de la emergencia sanitaria, en la que han estado presentes la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira; la de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz; y el de Economía, José Manuel Lage.



Esta comisión, ha dicho, "se reunirá diariamente" -incluidos domingos y festivos- para "coordinar" la situación y hacer un seguimiento de "los porcentajes de recogida, incidencias que se puedan producir y seguimiento de las labores" de la nueva empresa que reforzará el servicio desde mañana con 13 vehículos y 32 operarios.



Las empresas interesadas tienen de plazo hasta este miércoles a las 10 horas para presentar sus ofertas.

La alcaldesa ha asegurado que "ya hay alguna empresa interesada", por lo que mañana se "analizarán" las propuestas para que se empiece a prestar el servicio.



La pasada noche, según ha informado el Ayuntamiento, hubo tres incendios de contenedores en las calles Mosteiro de Sobrado, Mariana Pineda y Eugenio Carré Aldao.



La Policía Local ha identificado a dos sospechosos en relación a esta quema de contenedores.



Por ahora, según datos municipales, han ardido 125 colectores, lo que supone un coste de 375.000 euros.